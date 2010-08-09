В ГС ОПОРА считают популистскими заявления о введении в 2011 г. приема документов от абитуриентов через Интернет

Киев. 9 августа. УНИАН. Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСКАЯ называет популистскими заявления о том, что в 2011 году будет введен прием документов в высшие учебные заведения от абитуриентов через сеть Интернет.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Фамилии будущих студентов известны! Итоги наблюдения за вступительной кампанией в вузы”, посвященной итогам наблюдения за вступительной кампанией 2010 года.

О.АЙВАЗОВСКАЯ отметила, что в Украине отсутствует электронный документооборот и электронная подпись и таким образом информация, которая поступает на электронную почту, не является официальной. Кроме того, она отметила, что может повториться практика предоставления абитуриентами фальшивых медицинских справок или других документов, достоверность которых практически невозможно проверить. По убеждению О.АЙВАЗОВСКОЙ, если вводить такую систему, нужно использовать интегрированные электронные базы данных: медицинских справок, целевых направлений, документов, подтверждающих принадлежность к льготным категориям (сирот, детей погибших шахтеров, чернобыльцев и тому подобное). Для этого к вступительной кампании нужно привлекать Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной политики, областные государственные администрации.

“Пока еще информация о том, что может осуществляться официальный прием документов через электронную почту, через сеть Интернет является исключительно популизмом”, - сказала она.

О.АЙВАЗОВСКАЯ считает, что единственным путем, который может упростить прием документов от абитуриентов, является введение электронной очереди, предварительной он-лайн-регистрации, когда абитуриент будет знать, когда именно ему прийти в приемную комиссию для подачи документов.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки Максим ЛУЦКИЙ сообщил, что в сентябре будет определен механизм подачи документов электронным путем в высшие учебные заведения.

Он напомнил, что во время селекторного совещания с руководителями учебных заведений было принято решение о возможности подачи документов с помощью заполнения электронной формы.

«Это существенно разгрузит работу приемных комиссий», - сказал М.ЛУЦКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день обсуждается много вариантов подачи документов электронным путем. «Но чтобы не было обвинений, мы создадим рабочую группу из числа представителей приемных комиссий, и в сентябре механизм будет определен», - сказал М.ЛУЦКИЙ.