Большинство зернотрейдеров приостановили закупку пшеницы в Украине – УЗА

Киев. 10 августа. УНИАН. Большинство зернотрейдеров приостановили закупку пшеницы в Украине.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Большинство зернотрейдеров прекратило закупать пшеницу», – сказал он.

При этом В.КЛИМЕНКО добавил, что причина приостановки – неопределенность с дальнейшими перспективами экспорта этой культуры. «Суда, которые стоят под оформлением, непонятно будут ли оформлены. И в таких условиях продолжать закупку пшеницы становится экономически опасным. Поэтому практически все трейдеры, за редким исключением, прекратили покупать пшеницу до выяснения ситуации – что собирается делать правительство», – сообщил президент УЗА.

По его словам, на сегодняшний день в Украине созданы искусственные препятствия для экспорта зерна путем изменения схемы оформления грузов, у ряда компаний арестованы загруженные зерном корабли, что приводит к простою и убыткам.

В.КЛИМЕНКО отметил, что приостановка экспорта привела также к затовариванию портовых элеваторов.