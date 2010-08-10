Киев. 10 августа. УНИАН. Украинская зерновая ассоциация (УЗА) призывает правительство к цивилизованному урегулированию вопроса экспорта зерна. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент УЗА Владимир КЛИМЕНКО.

Он сообщил, что на сегодня изменена схема оформления грузов, что приводит к искусственному ограничению экспорта зерна. По его данным, в июле т.г. Украина экспортировала всего 800 тыс. тонн зерна, тогда как в июле 2009 г. – 1,6 млн. тонн зерна. В.КЛИМЕНКО отметил, что Украина находится в ситуации, когда нужно принимать решение, и если Украина не ограничивает экспорт зерна, нужно убирать все искусственные препятствия. «Но если будет приниматься соответствующее решение по пшенице, допустим, запрет (экспорта – УНИАН), то нужно это делать цивилизованным способом – хотя бы за месяц объявить о том, что собираются остановить экспорт. В это время, для того, чтобы избежать убытков, в течение месяца те корабли, которые уже стоят, отправить, портовые мощности освободить. Кроме того, у нас есть определенные обязательства в рамках ВТО, необходимо перед тем, как принимать соответствующее решение, необходимо уведомить директорат ВТО и страны-импортеры», - сказал В.КЛИМЕНКО, добавив, что после этого правительство должно определиться с дальнейшими действиями на рынке зерна.

Президент УЗА подчеркнул нелогичность действий государственных органов в зерновом вопросе, отметив, что в ситуации засухи, когда цены на зерно на мировых рынках выросли, Аграрный фонд Украины начал продавать продовольственную пшеницу из своих резервов. Для удержания стабильной цены на хлеб, по мнению В.КЛИМЕНКО, возможны два варианта: немедленное прекращение продажи продовольственного зерна из Аграрного фонда и полный запрет экспорта пшеницы до наполнения региональных ресурсов и Аграрного фонда, либо прямые дотации хлебопекам, что позволит повременить с запретом на экспорт зерна.

«Украина может экспортировать 15 млн. тонн зерна (в текущем году – УНИАН), и может на этом хорошо заработать, но для этого необходимо принять правильное решение», - сказал В.КЛИМЕНО. При этом он добавил, что все, что сейчас происходит с экспортом зерна – «точная копия 2006 года», когда из-за непродуманного запрета экспорта зерна за три месяца зернотрейдеры понесли убытки в 100 млн. долл., а убытки сельхозпроизводителей, по оценкам экспертов Всемирного банка и Украинской аграрной конфедерации, составили 12 млрд. грн. «Мы не должны повторить ситуацию 2006 года», - подчеркнул президент УЗА.