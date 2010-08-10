24-29 августа в Киевской области состоится фестиваль “Воздушные приключения 2010”

Киев. 10 августа. УНИАН. 24-29 августа в Васильковском районе Киевской области состоится 1-й Международный фестиваль по воздухоплаванию “Воздушные приключения 2010”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор фестиваля Алексей ПАРХОМЕНКО.

По его словам, фестиваль состоится при поддержке властей Василькова и Васильковского района.

В фестивале примут участие около 20 команд из разных стран, в частности, в воздух поднимутся команды из Украины, России, Литвы и Саудовской Аравии.

А.ПАРХОМЕНКО отметил, что основные цели фестиваля - популяризация воздушных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни и презентация нового воздухоплавательного района с большими перспективами развития воздухоплавания в Украине.

По словам организаторов фестиваля, программа мероприятия включает спортивные соревнования на протяжении 5 дней. На соревнованиях будут использованы спортивные задачи, разработанные Международной комиссией FAI по воздухоплавательному спорту. По общим итогам результатов спортивных полетов будет определен победитель, который получит Кубок фестиваля “Воздушные приключения 2010”.

В рамках развлекательной программы фестиваля планируется розыгрыш Кубка Киевской Руси и приза пилота “Храбрый Витязь”.

Победитель будет определен по результатам полетов на территории Парка “Киевская Русь”, который находится в зоне полетов возле с. Копачев.