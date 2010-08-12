Экс-депутат Пересунько заявляет о незаконных действиях ГПУ в отношении его сына по уголовному делу против Данилишина

Киев. 12 августа. УНИАН. Народный депутат ІІІ созыва Сергей ПЕРЕСУНЬКО заявляет о незаконных действиях следователей Генеральной прокуратуры в отношении него и его сына во время расследования уголовного дела, возбужденного против бывшего министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА.

Об этом С.ПЕРЕСУНЬКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что поздним вечером 6 августа был вынужден покинуть лечебное заведение, где находился после операции, в связи с тем, что в его квартире следственно-оперативная группа Генпрокуратуры проводила обыск.

“В моей квартире на Оболони были следователи и мой сын Святослав. Мне показали постановление суда о том, что проводится обыск свидетеля Святослава ПЕРЕСУНЬКО по месту его проживания... Я спрашиваю: чего вы приходили, что вы искали? Говорят – мы искали крупные суммы денег и документы, которые подтверждают вину ДАНИЛИШИНА”, - рассказал С.ПЕРЕСУНЬКО и добавил, что “против ДАНИЛИШИНА, как стало известно, возбуждено уголовное дело”.

С.ПЕРЕСУНЬКО сообщил, что по этому делу его сын проходит в качестве свидетеля, поскольку является заместителем директора одного из департаментов Министерства экономики, который занимается вопросами предоставления согласований министерствам и ведомствам на проведение государственных закупок продукции, товаров и услуг.

Как также заявляет С.ПЕРЕСУНЬКО, по результатам обыска следователи изъяли его личные деньги, которые были законно получены в Верховной Раде как материальная помощь на оздоровление.

По словам адвоката семьи ПЕРЕСУНЬКО Андрея МУРАШОВА, после проведения обыска на квартире следователи доставили Святослава ПЕРЕСУНЬКО в Главное управление надзора за соблюдением законов на транспорте и предприятиях оборонной промышленности Генпрокуратуры, где продолжили допрос до 4-х часов ночи.

Как отметил адвокат, данными действиями следователи нарушили требования Уголовно-процессуального кодекса. “Не разрешается проводить следственные действия в ночное время. Таким образом, человек до 4-х часов ночи, не будучи формально задержанным, находится в помещении следственных органов”, - сказал он и также заявил, что во время проведения этих следственных действий свидетелю не давали возможности обратиться к адвокату за консультацией.

В свою очередь Сергей ПЕРЕСУНЬКО отметил, что готов проинформировать о случаях “такого бесправия граждан” Президента Украины.