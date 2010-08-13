Донецкий предприниматель обратился к Президенту с просьбой защитить его бизнес от рейдерства

Киев. 13 августа. УНИАН. Донецкий предприниматель, владелец ТМ «Фабрика декоративных растений» Владимир РАЗУМОВСКИЙ в своем видеообращении просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помочь ему защитить свой бизнес от попыток рейдерского захвата.

Об этом предприниматель сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В.РАЗУМОВСКИЙ просит В.ЯНУКОВИЧА обратить внимание на ситуацию, сложившуюся на протяжении последнего года с его бизнесом, который пытается присвоить группа лиц, используя грубые рейдерские приемы, угрожая бизнесмену и его семье. Не найдя поддержки и понимания в правоохранительных органах и у местных чиновников, предприниматель вынужден обратиться к гаранту напрямую.

Во время пресс-конференции было показано видеообращение к Президенту. По словам В.РАЗУМОВСКОГО, после показа данного обращения его пригласили для дачи объяснений в УВД Донецкой области. На сегодняшний день данные материалы проходят проверку в правоохранительных органах.