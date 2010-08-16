Как восстановить свой почтовый ящик

Вы всегда можете восстановить свой почтовый ящик на FREEMAIL.ukr.net, даже если долгое время не пользовались им.

Что делать, если почтовый ящик Вам больше не нужен? Большинство почтовых сервисов Вам предложат просто удалить эккаунт. При этом, как правило, будет удалено и все его содержимое, а доступ - заблокирован. А вдруг эта почта понадобится Вам со временем, и Вы захотите возобновить ее использование? В таком случае придется связываться со службой поддержки, либо следовать специальным инструкциям. А некоторые почтовые сервисы вообще не предусматривают восстановление эккаунта.

Ящики в электронной почте FREEMAIL от UKR.NET никогда не удаляются. Если не заходить в свою почту более 90 дней, она просто перестанет принимать входящие сообщения, однако по-прежнему будет хранить все содержимое. Поэтому если Вы захотите вернуться – Ваш ящик на FREEMAIL.ukr.net будет к Вашим услугам.

***Национальному интернет-порталу UKR.NET (www.ukr.net) 6 лет. На сегодня он является самым популярным и узнаваемым порталом в Украине – его знает каждый второй украинский пользователь Сети (по данным исследования InMind). В электронной почте FREEMAIL от "УКРНЕТ" зарегистрировано более 7 млн ящиков. Ежегодно это количество увеличивается на миллион. Ежедневно FREEMAIL доставляет 2,6 млн и отправляет около полумиллиона писем.