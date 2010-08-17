В Брюсселе на «Писающего мальчика» в День Независимости Украины наденут казацкий костюм

Киев. 17 августа, УНИАН. Символ Брюсселя ”Manneken Pis” (Писающий мальчик) в День Независимости Украины оденут в украинский казацкий костюм XVII-XVIII вв.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН “Как Европа будет праздновать День Независимости Украины“ один из организаторов этого мероприятия, автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО, с такой инициативой выступила Европейская ассоциация украинцев при поддержке проекта “Парк Киевская Русь”.

“Европа должна знать, что Киев является одним из столбов мировой культурной цивилизации, и поэтому одной из идей этой акции является популяризация традиций Украины. Через демонстрацию уважения европейских традиций мы хотим вызвать у европейцев желание посетить Украину, изучить нашу историю, принимать участие в историко-культурных фестивалях «Парка Киевская Русь». Мы единые народы, которые создавали Европу. Украина - один из столбов культуры европейской цивилизации. Мы хотим найти единство душ во взаимном уважении к традициям”, - сказал В.ЯНЧЕНКО.

Как отметил президент Европейской ассоциации украинцев, организатор праздника в Брюсселе Алексей ТОЛКАЧЕВ, начало почетной традиции одевания ”Manneken Pis”, или “Крошки Жюльена”, как его называют бельгийцы, было положено в 1698 году курфюрстом Баварии Максимилианом ІІ Эммануилом. На сегодняшний день у “Писающего мальчика” насчитывается более 800 разнообразных костюмов. Они хранятся в “Доме короля” - муниципальном музее Брюсселя, где украинский костюм казака занимает свое место под номером 791. Украинцы приобщились к традиции одевания “Писающего мальчика” лишь в 2007 году. Символу Брюсселя был подарен украинский национальный костюм, который является точной реконструкцией мужского костюма ХVII-XVIII веков казацкой поры. Одежда для “Писающего мальчика” была изготовлена заведующим сектором вышивки Национального музея украинского народного декоративного искусства Валентиной ТИЩЕНКО.

По словам А.ТОЛКАЧЕВА, в следующем году, к 20-летию празднования Дня Независимости Украины, планируется надеть символ Брюсселя в одежду, которую носили во времена Киевской Руси.

А.ТОЛКАЧЕВ отметил, что органы государственной власти не уделяли внимания этой акции в Брюсселе, и она остается инициативой общественности.

Он отметил, что одной из основных целей акции - “показать Украину не с политической стороны”.

“60% упоминаний Украины в мировых СМИ имеют негативную окраску. Поэтому задачей организаторов было показать Украину с позитивной стороны, отвлечь мировое сообщество от политики и экономики Украины, а показать историю, культуру, потенциал нации”, - сказал А.ТОЛКАЧЕВ.

В частности, А.ТОЛКАЧЕВ предложил пригласить депутатов Европейского парламента в «Парк Киевская Русь» для ознакомления с историей и культурой Киевской Руси, посмотреть на Детинец - столицу крупнейшего средневекового государства в Европе.

Он также отметил, что 23 августа в Брюсселе вокруг памятника собирается около 10-15 тыс. туристов. Организаторы акции хотят использовать эту аудиторию для распространения информации об Украине. “В этом году мы решили сделать акцент на туристическом потенциале Украины”, - добавил А.ТОЛКАЧЕВ.

В частности, организаторы акции для презентации потенциала Украины подготовили 20 тыс. флайеров с приглашением в Украину, на которых будет размещена информация о «Парке Киевская Русь» (село Копачи Обуховского района Киевской области).

Облачать “Писающего мальчика” будет самый сильный человек планеты, украинец Василий ВИРАСТЮК.

Кроме того, программа праздника предусматривает народные уличные гуляния, концерт украинских творческих коллективов. Также состоится праздничная встреча украинцев в таверне ”Manneken Pis” у знаменитого памятника.

Украинский художник и художник Татьяна ГОРЮШКИНА продемонстрировала на пресс-конференции свою картину, выполненную акварельными красками, которая изображает символ Брюсселя в украинском наряде.

Она подарит эту картину Брюсселю.