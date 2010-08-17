Представители шоу-бизнеса настаивают на внесении изменений в законодательство относительно использования фотографий артистов

Киев. 17 августа. УНИАН. Представители шоу-бизнеса обращаются к министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ относительно необходимости внесения изменений в законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности, которые касаются прав использования фотографий артистов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании TALANT Group Борис БРОНШТЕЙН, представители шоу-бизнеса направили Д.ТАБАЧНИКУ соответствующее письмо.

«Распространенным и безнаказанным в нашей стране является несанкционированное, неконтролированное использование и распространение изображений и образов артистов на полиграфической продукции со стороны третьих лиц с целью получения прибыли. Это приводит к низкому качеству конечной продукции, вредит имиджу артистов и влечет за собой убытки компаний, владеющих правами на использование этих образов и изображений (фотографических произведений).

В настоящее время законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности не содержит определение понятия «фотографическое произведение», в связи с чем возникают сложности с привлечением к ответственности и возмещению ущерба в связи с незаконным использованием фотографических произведений, в частности усложнена процедура доказательства наличия фотографического произведения», - говорится в письме.

Авторы обращения считают, что для урегулирования ситуации необходимо внести ряд изменений в действующее законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности, в частности, определить понятие «фотографическое произведение».

«Мы начали выявлять на потребительском рынке большое количество контрафактной продукции, где используется имидж и фотографии артистов TALANT Group. Эта продукция, к сожалению, не всегда качественна. Мы считаем необходимым защитить образы артистов и авторские права на снимки», - заявил Б.БРОНШТЕЙН.

«К сожалению, распространенным и безнаказанным является в нашей стране несанкционированное использование и распространение изображений и образов артистов на сувенирной продукции со стороны третьих лиц. Это приводит к низкому качеству продукции, к убыткам компаний, владеющих правами на использование этих образов, и вредит имиджу самих артистов. К сожалению, в настоящее время законодательство не содержит понятие фотографическое произведение», - отметила адвокат Лина ЧОРНОУС.

По мнению авторов письма, «фотографическое произведение - авторское произведение, которое отображается (фиксируется) с применением аналоговых фотографических технологий (фотохимических процессов) на материальном носителе с нанесенным на него светочувствительным слоем, с применением цифровых фотографических технологий на материальном носителе или в электронной цифровой форме, или с применением лазерных технологий или других технологий, которое является результатом оригинального виденья и понимания его автором каких-либо ситуаций, событий и явлений, интересных для отображения, который сознательно или интуитивно предвидел их вероятность, скомпоновал их изображение, концептуально соединил в произведении определенных людей, их состояние и действия, животных, растения, предметы или другие объекты материального мира, применил спектр цветов или оттенков, которые наиболее ярко и точно отражают индивидуальный творческий замысел автора, и воспринимается зрителем как целостный сюжет, и ассоциируется с соответствующими символами, примененными автором для отображения композиции произведения, определенными людьми, событиями, явлениями, понятиями, объектами материального мира, и способный повлиять на эмоциональное состояние зрителя».

По словам Л.ЧОРНОУС, для решения этой проблемы необходимо ввести плату за воссоздание экземпляров произведений репрографическим способом, а также гражданско-правовую ответственность за нарушение авторских или смежных прав в виде возмещения убытков или компенсации. По мнению адвоката, нужно определить, что компенсация подлежит взысканию за доказательство правонарушения, независимо от установления факта наличия или отсутствия убытков.

Кроме того, она считает, что в законодательстве необходимо дополнительно предусмотреть, кроме гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских или смежных прав в виде возмещения убытков или компенсации, штраф в размере 10 процентов суммы, которую суд будет взыскивать в интересах владельца авторских или смежных прав, который будет перечисляться в государственный бюджет Украины.