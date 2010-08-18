Общественные деятели просят правоохранителей проверить специнтернаты на предмет соблюдения прав человека

Киев. 18 августа. УНИАН. Члены всеукраинской общественной организации "Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией" требуют от правоохранительных органов провести проверки во всех специнтернатах Украины на предмет соблюдения в них прав человека.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель комитета Алексей КОСАРЕВ.

"Мы требуем от властей, правоохранителей, чтобы такая проверка была во всех специнтернатах Украины", - сказал он, добавив, что поводом для данного заявления стала ситуация, сложившаяся в одном из психоневрологических специнтернатов в Одесской области. В частности, по словам А.КОСАРЕВА, члены комитета выявили, что в этом спецучреждении администрация и персонал систематически избивают своих подопечных, заставляют их выполнять "черную работу", присваивают пенсии, делают инъекции запрещенными сильнодействующими психотропными препаратами. Кроме того, как подчеркнул А.КОСАРЕВ, недавно в этом интернате был зверски убит и похоронен без проведения судмедэкспертизы один из постояльцев.

По словам А.КОСАРЕВА, члены комитета располагают информацией о том, что за последние два года из учреждения при невыясненных обстоятельствах пропало или было без заключения СМЭ похоронено на интернатовском кладбище свыше 30 человек. "Мы требуем от властей, чтобы была проведена эксгумация на кладбище, а также проверить, куда делись люди, которые по документам якобы значатся как сбежавшие", - сказал А.КОСАРЕВ, подчеркнув, что сигналы о подобных случаях поступают в комитет и из других областей, в частности, из Днепропетровской.