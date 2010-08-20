Украинцы получат доступ к Европейской информационной сети миграции строителей

Киев. 20 августа. УНИАН. Сегодня состоялся официальный запуск Европейской информационной сети миграции строителей (ECMIN), к которой теперь будут иметь доступ легальные и нелегальные мигранты из Украины, работающие в строительстве в странах Евросоюза.

Информационную сеть на пресс-конференции в УНИАН представили глобальный координатор по миграции Интернационала строителей и деревообработчиков Джин СУК ЛИ, генеральный секретарь Европейской федерации строителей и деревообработчиков Сэм ХЕГГЛУНД и председатель профсоюза строителей Украины Василий АНДРЕЕВ.

По словам В.АНДРЕЕВА, сеть была создана Европейской федерацией строителей и деревообработчиков при поддержке национальных профсоюзов 15 стран для помощи мигрантам-строителям, работающим в странах ЕС. Сегодня сеть ECMIN объединяет профсоюзы строителей, в том числе украинских, польских, румынских.

Он сообщил, что на сайте сети http//ecmin.efbww.com украинские строители, которые собираются работать в странах ЕС, смогут получить информацию на украинском языке об оплате, условиях труда, контакты профсоюзов для помощи в сложных ситуациях и др. При этом помощь могут получить как члены, так и не члены профсоюзов.

В сою очередь С.ХЕГГЛУНД отметил, что проект финансируется Евросоюзом. Он добавил, что украинский язык был выбран после польского и румынского из-за того, что, возможно, Украина в следующем году станет кандидатом для вступления в ЕС.

По оценкам генсека федерации, в странах Евросоюза работает около 1 млн. украинцев, занятых в строительстве. При этом украинцы работают в ненадлежащих условиях с низкой оплатой труда, у них нет медицинской страховки, отчислений в пенсионный фонд.

«Перед тем, как поехать за границу, у вас будет возможность заранее знать о том, что вас там ожидает», - сказал он.

В ходе пресс-конференции Д. СУК ЛИ отметила, что представляемый ею Интернационал намерен сотрудничать как с европейскими, так и с украинскими профсоюзами строителей.

«Профсоюз – важная организация для мигрантов, которая может их объединить за рубежом», - сказала она.

По данным В.АНДРЕЕВА, в странах Евросоюза в строительстве занято около 50% украинцев, работающих за рубежом. При этом их заработная плата составляет 60% от размера зарплаты местного населения.