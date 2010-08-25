В сентябре в Черновцах пройдет Международный поэтический фестиваль «Meridian Czernowitz».

Киев. 25 августа. УНИАН. В Черновцах 3-5 сентября состоится Международный поэтический фестиваль «Meridian Czernowitz».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент фестиваля "Meridian Czernowitz" Святослав ПОМЕРАНЦЕВ.

Главной темой фестиваля станет современная немецкоязычная и украинская поэзия.

В фестивале примут участие известные поэты Украины, Германии, Австрии и Швейцарии, среди которых: Юрий АНДРУХОВИЧ, Игорь ПОМЕРАНЦЕВ, Сергей ЖАДАН, Бригитте ОЛЕШИНСКИ, Эльке ЭРБ, Франц Йозеф ЧЕРНИН, Майкл МАРЧ, Юлиан ШУТТИНГ и другие. Специальный гость – издатель наследия Пауля Целана – Барбара ВИДЕМАНН, которая презентует в рамках фестиваля свою новую книгу (по случаю 90-летия со дня рождения поэта).

С.ПОМЕРАНЦЕВ отметил, что фестиваль состоится впервые, но планируется, что он станет ежегодным. По его словам, каждый год на фестиваль планируется приглашать известных поэтов Европы и мира. “Я считаю, что лет через семь в Черновцах будут собираться самые известные поэты Европы”, - убежден С.ПОМЕРАНЦЕВ.

Он отметил, что, по замыслу, фестиваль будет “трехдневным культурологическим походом по Черновцам с остановками в местах, которые представляют город”.

“Это поход компанией поэтов, журналистов и людей, интересующихся поэзией”, - сказал президент фестиваля.

Кроме поэтических чтений, по словам С.ПОМЕРАНЦЕВА, в программе фестиваля предусматриваются другие интересны мероприятия. Среди них - открытие австрийскими поэтами улицы Венской в Черновцах, сигарно-поэтические и винно-поэтические вечера, презентации книг, культурологические экскурсии, художественные экспозиции. Каждую ночь будут проходить вечеринки электронной музыки «Электропоэзия» с участием известных европейских Dj's. Также для гостей будут презентовать "Электропоэзию" - синтез стихотворений участников фестиваля и электронной музыки.

Значительным событием в рамках «Меридиана» станет презентация видеоинсталляции «Темпль» - экскурса в историю путем воссоздания первичного вида разрушенной синагоги Темпль с помощью световой проекции.

Присутствующий на пресс-конференции известный украинский писатель и поэт Ю.АНДРУХОВИЧ отметил важность проведения подобных мероприятий именно в Черновцах. Он напомнил о большом количестве известных поэтов, которые родились или долгое время работали в этом городе, в частности и И.ПОМЕРАНЦЕВ.

“Я жду от фестиваля, что он станет еще одной возможностью доказать, что поэтическая энергия, поэзия никуда не исчезает. Если она в определенном месте была в концентрированном виде, то ее нужно подхватывать и доказывать, что она никуда не исчезает”, - сказал он. Ю.АНДРУХОВИЧ пообещал написать к фестивалю новое стихотворение и презентовать на сигарно-поэтической вечеринке.