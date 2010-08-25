Укринбанк переходит на АБС Б2 и систему интернет-банкинга iFOBS

В июл е специалисты компании CS начали процесс перевода АО «Укринбанк» на АБС Б2. Система Б2 в Укринбанке внедряется в рамках Б2 Enterprise Edition (Б2 EE ) . Б2 EE – многофилиальная автоматизированная банковская система с единым централизованным хранилищем данных для всех филиалов.

«АБС Б2 – это современная, удобная и высокотехнологическая банковская система, которая позволит улучшить качество обслуживания счетов наших клиентов, уменьшить операционные риски и оптимизировать процесс взаимодействия между сотрудниками Банка и Клиентами, а Банку - в режиме on - line контролировать операции всех подразделений и филиалов» - так прокомментировал Сергей Гавриленко, руководитель IT - департамента банка, решение относительно перевода банка на Б2.

По плану перевод Головного банка , 21 филиала и 79 отделений на новое программное обеспечение должен быть выполнен с июля по октябрь 2010 года. За первый месяц на Б2 EE был переведен Головной Банк и 6 филиалов.

«Внедрение проходит достаточно успешно и оперативно. Как правило, время перехода с одной АБС на другую исчисляется в годах. В наших же планах – миграция всех филиалов в течение 3-х месяцев. И на данный момент мы вполне укладываемся в оговоренные сроки» - так прокомментировал ход работ Дмитрий Радченко, директор компании CS .

Параллельно с переходом на Б2 осуществляется внедрение системы интернет-банкинга iFOBS и последующий перевод клиентов банка на работу с этой системой. За несколько дней до запуска в промышленную эксплуатацию в каждом филиале все пользователи системы могут ознакомиться с ней в тестовом режиме.

О компании

Компания CS работает на рынке информационных технологий уже более 12 лет и специализируется на разработке, внедрении, комплексном сопровождении и развитии систем автоматизации банков и страховых компаний.

Сегодня компания CS занимает лидирующее положение среди украинских разработчиков банковского программного обеспечения и является единственным в Украине разработчиком банковского ПО, имеющим статус Oracle Platinum Partner.

О Банке

АО «Укринбанк» - универсальное кредитно-финансовое учреждение с 22-летним опытом работы на банковском рынке Украины. Лицензия НБУ № 23, 10.01.2002 г. Уставный капитал банка по состоянию на 01.08.2010 составляет 204,42 млн. грн., активы 1 888 млн. грн. АО «Укринбанк» имеет широкую сеть филиалов и отделений, которые представлены во всех областях и больших городах Украины (более 100 учреждений), а также собственную сеть банкоматов.

Контакты:

Компания CS

Тел/факс: +38 057 760 13 67

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