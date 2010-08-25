Жители села Лесники Киевской области просят Януковича защитить их от произвола милиции

Киев. 25 августа. УНИАН. Жители села Лесники Киево-Святошинского района просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА защитить их от произвола милиции, имевшего место 17 августа в помещении сельсовета.

Соответствующее обращение жителей села Лесники сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовала председатель сельсовета Ольга САГАЧ.

По ее словам, 17 августа работники Следственного управления ГУМВД Украины в Киевской области с привлечением спецподразделения "Беркут" "провели незаконный обыск и изъяли все документы из помещения сельсовета", которые велись, начиная с 2006 года и до настоящего времени, хотя в постановлении об обыске значились только два документа, которые были выданы в 2008 году и должны были быть приобщены к одному из дел, рассматриваемому в суде.

По словам адвоката Александра МАРЧУКА, изъятие документации происходило без достаточных правовых оснований, с грубыми нарушениями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В частности, заявил адвокат, работники милиции заставили сотрудников и депутатов сельсовета освободить свои рабочие места, не предоставив им возможности забрать личные вещи. “Их выталкивали на улицу, хотя следственные действия, согласно УПК, должны проводиться в их присутствии", - сказал А.МАРЧУК.

Кроме того, отметил адвокат, уполномоченным представителям сельсовета не предоставили возможности ознакомиться с постановлением о проведении обыска, понятые и свидетели были привезены милицией с собой, что дает основания сомневаться в их непредвзятости и незаинтересованности. Должностным лицам сельсовета после завершения обыска не предоставили копии протокола.

Также А.МАРЧУК обратил внимание на тот факт, что во время обыска милиция изъяла и отказалась возвращать, без объяснений, его личный ноутбук и ноутбук его коллеги, в которых содержатся документы и данные, представляющие адвокатскую тайну. В контексте этого А.МАРЧУК отметил: "Президент должен принять меры, чтобы должностные лица, которые превысили полномочия, были уволены".

По убеждению адвокатов и жителей села Лесники, такие действия преследуют единственную цель: дискредитировать и освободить от должности председателя сельсовета с целью перераспределения земли, которая принадлежит сельской общине.