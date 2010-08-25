БЮТ будет собирать подписи киевлян против намерения ликвидировать райсоветы в столице

Киев. 25 августа. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко уже завтра начнет сбор подписей киевлян против решения Киевсовета об обращении в Верховную Раду относительно ликвидации райсоветов в столице.

Об этом сегодня на конференции в УНИАН заявил народный депутат, председатель Киевской городской партийной организации «ВО «Батьківщина» Анатолий СЕМИНОГА.

“Мы с завтрашнего дня начинаем выставлять палатки на улицах Киева и собирать подписи киевлян под обращением в Верховную Раду не поддерживать данного решения, не вносить изменения в закон и сохранить в городе Киеве местное самоуправление”, - сказал А.СЕМИНОГА.

Также, добавил он, подписи будут собираться и под обращением в Верховную Раду о введении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

“Я убежден, что эти инициативы будут поддержаны нашими киевлянами”, - сказал народный депутат.

По его словам, сегодня во время заседания Киевсовета состоялся первый шаг “антиконституционного переворота по захвату власти в городе”.

“Происходит захват власти одной политической силой неконституционными методами. Какие-то непонятные люди пытаются руководить нашей столицей. Это команда ПОПОВА. Трудно сказать сегодня, кто эту команду звал, кто за эту команду голосовал”, - добавил он.

А.СЕМИНОГА отметил, что сейчас из-за того, что команда мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не способна руководить городом, честнее было бы провести выборы в Киеве 31 октября. “Надо дать возможность нашим киевлянам избрать себе новую власть, чтобы киевское общество могло двигаться и развиваться”, - сказал он.

В свою очередь лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА отметила, что сессия Киевсовета состоялась сегодня незаконно, поскольку в сессионном зале присутствовали не больше 50 депутатов, а карточки для голосования были использованы другими депутатами. “Позор, когда киевлян лишают права избирать и быть избранными”, - сказала она.

Т.МЕЛИХОВА выразила надежду, что парламент не поддержит обращение Киевсовета. Она назвала необоснованным заявление о том, что такое решение Киевсовета направлено на уменьшение бюрократического аппарата.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, Киевский городской совет обратился в Верховную Раду относительно внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» о возможности ликвидации районных советов в столице.

За такое обращение проголосовали 65 депутатов Киевсовета.

В частности, в обращении говорится, что Конституционный Суд Украины в своем решении от 2001 года дал вывод, что районные советы не являются обязательной составляющей системы местного самоуправления в Киеве.