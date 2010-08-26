50% украинцев еще не определились, за кого будут голосовать на местных выборах – опрос

Киев. 26 августа. УНИАН. 49,5% украинцев еще не определились, за кого будут голосовать на местных выборах.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса фонда “Высшая школа профессиональной политики”, которые были презентованы на пресс-конференции в УНИАН.

Организаторы соцопроса считают, что это связано с тем, что избирательная кампания еще не началась.

Вместе с тем, среди тех, кто уже определился, за Партию регионов готовы проголосовать 32,6% респондентов, за ВО “Батькивщина” – 16,2%, за партию “Сильная Украина” – 13,4%, за Коммунистическую партию – 3,2%, за ВО “Свобода” – 2,4%, за Народный Рух Украины – 1,6%, за Народную партию – 1,2%. Остальные партии получили поддержку менее 1% опрошенных. Против всех на местных выборах готовы проголосовать 8,3%.

Голоса ведущих партий по регионам распределились так:

За Партию регионов: Восток – 35,5%, Юг – 31,2%, Центр – 19,4%, Север – 8,6%, Запад – 5,3%. За ВО “Батькивщина”: Запад – 35%, Север – 27,5%, Центр – 15%, Юг – 12,5%, Восток – 10%. За партию “Сильная Украина”: Центр – 45,5%, Запад – 18,2%, Восток – 15,2%, Север – 12%, Юг – 9,1%.

Исследование проводилось с 14 по 21 августа, опрошено 1200 респондентов, погрешность составляет 2,88%.