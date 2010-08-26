TEZ TOUR UKRAINE застраховал свою ответственность перед туристами на 50 млн. грн.
Киев. 26 августа. УНИАН. Туристический оператор TEZ TOUR UKRAINE застраховал гражданскую ответственность перед своими туристами на сумму 50 млн. грн., подписав договор с ЗАО «Европейское туристическое страхование».
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании TEZ TOUR UKRAINE Йосиф АНДРИК.
«Турист должен чувствовать себя спокойно, и оператор должен дать туристу уверенность, что все обязательства перед ним будут выполнены», - отметил Й.АНДРИК.
Он напомнил, что сегодня в соответствии с Законом «О туризме» минимальный размер финансовых гарантий туроператоров, которые отправляют туристов за рубеж, составляет 20 тыс. евро, а минимальный размер финансового обеспечения турагента, который продает турпродукт, - всего две тысячи евро, чего явно недостаточно, чтобы компенсировать возможные финансовые потери в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Договор подписан 10 августа и вступает в силу 1 сентября 2010 года.
«Подписание договора с компанией «Европейское туристическое страхование» гарантирует туристам TEZ TOUR оплаченный отдых и беспрепятственное возвращение на родину в случае форс-мажорных обстоятельств, - сказал коммерческий директор компании TEZ TOUR UKRAINE. - Важно то, что гарантии действуют только в случае наличия у туриста подписанного договора с туроператором и документа, подтверждающего оплату тура».
В TEZ TOUR UKRAINE выразили надежду, что другие туроператоры последуют примеру и обеспечат должную защиту интересов своих клиентов. Также в компании отметили, что подписание страхового договора не повлияет на стоимость предоставляемых туроператором услуг.
В свою очередь председатель правления СК «Европейское туристическое страхование» Мирослав БОЙЧИН отметил, что в Европе страхование ответственности туроператора - абсолютно обычный вид страхования, при этом в Украине это первый подобный проект.
По условиям договора, сумма страховой гарантии покрывает издержки туристов при невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств туроператора перед клиентами. Это могут быть различные форс-мажорные ситуации, в числе которых финансовые проблемы туроператора или партнеров туроператора (авиакомпаний, банков, отелей, транспортных компаний), в том числе вызванные природными катаклизмами или политическими ситуациями.
Справка УНИАН. Компания TEZ TOUR на туристическом рынке с 1994 года. В состав TEZ TOUR на сегодняшний день входят более двадцати международных компаний. Компания имеет представительства в следующих государствах: Испания, Греция, Турция, Австрия, Египет, Таиланд, Канарские острова, Куба, Доминиканская Республика, Мальдивы, Шри-Ланка, Грузия.
ЗАО «Европейское туристическое страхование» - единственная страховая компания в Украине, специализирующаяся на туристическом страховании. Акционерами компании являются итальянский концерн Generali Group и немецкая перестраховочная компания Munich Re Group.