Целью власти Украины в газовых переговорах с Россией является осуществление сделки с 12 млрд. кубометрами газа RUE - Cоболев

Киев. 27 августа. УНИАН. Настоящей целью украинской власти в газовых переговорах с Россией является осуществление сделки с почти 12 млрд. кубометрами газа «РосУкрЭнерго».

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

“Новый газовый контракт с Российской Федерацией нужен украинской власти лишь для одного – для проведения сделки с почти 12 млрд. кубометров газа «РосУкрЭнерго» таким образом, когда этот газ будет гарантирован по поставкам РАО “Газпрома”, а “Газпромом” в свою очередь - “Нафтогазу Украины”, - отметил С.СОБОЛЕВ.

По его словам, именно из этой целью стороны сегодня обсуждают возможность увеличения объемов закупки российского газа на 20 млрд. кубометров.

По оценке С.СОБОЛЕВА, данная схема “позволяет фактически заработать ФИРТАШУ от 1 до 1,5 млрд. дол.”.

С.СОБОЛЕВ также выразил уверенность, что апелляционный суд подтвердит решение Шевченковского районного суда Киева, который, в свою очередь, подтвердил вердикт Стокгольмского арбитража о том, что «Нафтогаз» обязан вернуть компании «РосУкрЭнерго» газ.

Как сообщалось, сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что НАК "Нафтогаз Украины" и «РосУкрЭнерго» якобы уже согласовали схему возвращения 12 млрд. кубометров газа.

Спор между компаниями должен быть рассмотрен в Высшем хозяйственном суде, и в случае решения в пользу «РосУкрЭнерго» "Нафтогаз" в течение нескольких дней спишет газ в пользу швейцарской компании.

Однако потом НАК воспользуется правом требования от «РосУкрЭнерго» 1,7 млрд. долларов по договору переуступки долга с "Газпромом". «РосУкрЭнерго» якобы вернет эту сумму в виде газа с расчета текущей импортной цены 248,72 долларов за тысячу кубометров - то есть 6,8 млрд. кубометров, а остальных - 5,2 млрд. кубометров - должна будет продать на внутреннем рынке через "УкрГаз-Энерго" с минимальной наценкой, благодаря этому большая часть прибыли останется на счетах «РосУкрЭнерго».