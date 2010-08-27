Рекламисты заявляют об уничтожении лайт-боксов с анонсом очередного номера еженедельника “Комментарии”

Киев. 27 августа. УНИАН. Рекламисты заявляют об уничтожении лайт-боксов с анонсом общественно-политического и делового еженедельника “Комментарии”, тема номера которого - “Лицо новой власти”.

Об этом председатель координационного совета Ассоциации внешней рекламы Украины Артем БИДЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что на шести лайт-боксах, размещенных вдоль Бориспольской аллеи (ведущей от автодороги Киев-Борисполь до международного аэропорта “Борисполь” – УНИАН) уже трижды уничтожалась внешняя реклама с анонсам темы очередного номера еженедельника “Комментарии” – “Лица новой власти”.

В то же время, А.БИДЕНКО заметил, что пока не удалось установить, кто и по каким мотивам уничтожает именно эту внешнюю рекламу.

“Это был политический сюжет. Очевидно, это была политическая реклама. Это сюжет с Геннадием КЕРНЕСОМ (секретарь Харьковского городского совета - УНИАН). Он висит также в Киеве, все его видели”, - отметил эксперт.

По его словам, в ассоциации не считают, что рекламу уничтожили по указанию власти.

А.БИДЕНКО также выразил уверенность, что уничтожение рекламы еженедельника не было проявлением конкурентной борьбы в рекламной бизнес-среде, а эти скандальные действия носят политический характер.

В то же время, заметил он, если уничтожение рекламы является инициативой местных чиновников, то такими действиями они могут скомпрометировать действующую власть и, в частности, Партию регионов.

Также эксперт констатировал, что на сегодняшний день многие компании, которые занимаются рекламой, в частности, внешней, находятся “на крючке” у представителей местной власти, и чиновники имеют возможность давить на рекламистов и требовать от них не выполнять те или другие заказы.

В частности, А.БИДЕНКО сообщил, что “не так давно в Броварах неофициально попросили не размещать рекламу партии “Батькивщина”. “Сначала поклеили. Был звонок. Сказали, давайте, может, вы не будете этого делать, потому что у вас есть проблемы с документацией. Также была проблема в Крыму, когда вместо коммерческой рекламы несанкционированно поклеили рекламу Партии регионов”, - сообщил А.БИДЕНКО.