С 18 сентября канал Cartoon Network начинает эксклюзивную трансляцию нового мультсериала о приключениях собаки Скуби-Ду

Киев. 27 августа. УНИАН. С 18 сентября канал Cartoon Network начинает эксклюзивную трансляцию нового многосерийного мультипликационного сериала о приключениях собаки по кличке Scooby-Doo (Скуби-Ду).

Об этом сообщил представитель компании Viasat Василий БОРОДЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что эксклюзивные права на трансляцию новых серий Scooby-Doo на территории Украины имеет канал Cartoon Network, который входит в пакет каналов оператора спутникового цифрового телевидения Viasat.

В.БОРОДЧУК отметил, что до конца года на канале Сartoon Network будут показаны 16 мультфильмов о Скуби-Ду. По его словам, эти мультфильмы будут транслироваться каждую субботу в 9.00 и еженедельно в 18.00. Он уточнил, что первым покажут фильм «Невероятное приключение Скуби-Ду».

В.БОРОДЧУК также сообщил, что сериал будет транслироваться на русском языке. При этом он заметил, что «внимание канала было обращено на необходимость украинской версии».

На пресс-конференции присутствовали семь дрессированных собак, которые, как заявили организаторы мероприятия, являются «официальными представителями известного героя» мультсериала о Scooby-Doo. Собаки активно участвовали в пресс-конференции и на вопрос журналистов «отвечали» лаем и разными движениями, в частности, качали головой, качались по полу. В.БОРОДЧУК объяснял журналистам эти ответы.