Пострадавшие от «Элита-Центр» требуют от КГГА возобновить работу комиссии по распределению жилья

Киев. 30 августа. УНИАН. Пострадавшие от аферы группы компаний «Элита-Центр» требуют возобновления работы Комиссии при Киевской городской государственной администрации по распределению жилья и утверждению очередности заключения предварительных договоров с пострадавшими инвесторами.

Об этом заявили уполномоченные представители пострадавших инвесторов на пресс-конференции в УНИАН.

Уполномоченный представитель пострадавших инвесторов от объекта по ул. Отто Шмидта, 34-42 Артур СЕВРЮКОВ отметил, что сегодня под стенами КГГА инвесторы провели акцию с требованием выполнить решения Киевсовета о заключении предварительных договоров на получение жилья в строящихся объектах для пострадавших.

По его словам, заместитель киевского городского председателя Александр МЕЩЕРЯКОВ, который вышел к митингующим, назначил встречу с представителями пострадавших инвесторов на завтра. Однако А.МЕЩЕРЯКОВ, который назначен главой комиссии по распределению жилья среди «элитовцев», отказывается подписывать предварительные договоры с пострадавшими.

«Каждый новоназначенный человек делает совершенно круглые глаза по отношению того, что было предыдущие 4 года. И каждого новоназначенного человека необходимо каждый раз посвящать в нюансы…» - добавил А.СЕВРЮКОВ.

В свою очередь уполномоченный представитель пострадавших инвесторов от объекта по ул. Петра Запорожца, 15-в Елена РУДЕНКО сообщила, что по состоянию на 31 марта т.г. насчитывается 1143 инвестора (из более чем 1700), которые согласились переуступить свои права требования КГГА и взамен получить квартиры согласно решению Киевсовета.

Она напомнила, что по этому решению Киевсовета, спустя два месяца после подачи инвесторами заявлений с ними должны были начать подписывать предварительные договоры.

По данным Е.РУДЕНКО, на сегодня подписан 31 предварительный договор на получение жилья в доме по просп. Правды, 5, ввод в эксплуатацию которого ожидается 25 октября т.г.

«На данный момент «Киевгорстрой» уже передал Киевскому инвестиционному агентству 102 квартиры. Это объекты по просп. Маяковского, 1-3 и Лайоша Гавро, 1. То есть 102 человека уже сейчас могут подписать предварительные договоры. Эти объекты сейчас строятся. Но у нас возникает вопрос: для кого эти квартиры строятся? Потому что с нами не хотят подписывать договоры», - сказала она.

Е.РУДЕНКО также сообщила, что списки инвесторов с указанием очередности получения жилья поданы в КГГА «давным-давно».

«С апреля месяца каждый месяц меняются ответственные люди за решение нашего вопроса. Сменилось четыре главы комиссии. Мы уже обращались к власти о решении этой проблемы, но власть не реагирует. Поэтому мы требуем, чтобы до 3 сентября эта комиссия заработала и КГГА все-таки начала выполнять решения Киевсовета», - сказала она.

Пострадавшие инвесторы также требуют, чтобы КГГА подготовила проект распоряжения о легитимном механизме передачи квартир от Киевского инвестиционного агентства Главному управлению жилищного обеспечения, а затем в собственность пострадавшим.

Е.РУДЕНКО отметила, что если требования пострадавших инвесторов не будут удовлетворены, они готовы к бессрочным акциям протеста.

«Если до 3 сентября комиссия не соберется, мы выходим на бессрочную акцию под Администрацию Президента и будем стоять до последнего», - подчеркнула она.

При этом уполномоченный представитель пострадавших инвесторов от объекта по ул. Героев Сталинграда, 7-в Надежда ТИМЧЕНКО обнародовала обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, представителю Президента в Конституционном суде Елене ЛУКАШ с просьбой проанализировать и дать оценку выполнению указов Президента Украины об обеспечении жильем пострадавших от «Элита-Центр».

Е.РУДЕНКО также отметила, что из 19 земельных участков группы компаний «Элита-Центр», по которым принято решение Киевсовета, строительство жилья возможно только на 9 участках (рассчитанных на строительство 700 квартир), остальные нуждаются либо в замене, либо в увеличении доли квартир, предназначенных для пострадавших инвесторов.

«Есть еще 11 участков, которые принадлежали ранее «Элита-Центр», на которых можно построить 1 тыс. квартир», - добавила она.

При этом, по информации пострадавших, КГГА должна была объявить инвестиционный конкурс по привлечению застройщиков на трех участках – по ул. Курнатовского, Запорожца и Малиновского, однако конкурс не проводится из-за отсутствия средств на проведение предпроектных работ.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1 тыс. 760 чел. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 млн. долл.