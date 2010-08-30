Представители общественной организации критикуют проект приказа Минздрава относительно вакцинации

Киев. 30 августа. УНИАН. Представители общественной организации критикуют проект приказа Министерства здравоохранения Украины “О порядке проведения профилактических прививок в Украине и контроле качества и обращения медицинских иммунологических препаратов”.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ОО “Лига защиты гражданских прав” Вячеслав КОСТЫЛЕВ.

По его словам, проект нового приказа должен заменить ныне действующий приказ № 48 и еще больше нарушает права человека.

“Этот документ расширяет контингент детей, которым будут делать прививки, увеличивает список обязательных вакцин. И, в то же время, не предусматривает какой-либо ответственности тех, кто проводит вакцинацию”, - отметил В.КОСТЫЛЕВ.

В свою очередь педиатр, член ОО “Лига защиты гражданских прав” Наталья КОЛОМИЕЦ утверждает, что новый приказ возложит на украинских детей новое бремя прививок. По ее словам, среди авторов проекта приказа – чиновники Минздрава, которые были активными лоббистами несостоявшейся массовой вакцинальной кампании против кори и краснухи.