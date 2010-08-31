Банк «Таврика» запускает программу ипотечного кредитования в жилкомплексе «Печерский квартал» в Киеве

Киев. 31 августа. УНИАН. Банк «Таврика» запускает программу ипотечного кредитования в жилом комплексе «Печерский квартал» по бульвару Дружбы народов, 14-16 в Киеве, застройщиком которого выступает девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета банка «Таврика» Александр СОРОКИН.

По его словам, программа предусматривает возможность кредитования в гривнах сроком от 3 до 7 лет, с 30%-ным первоначальным взносом и плавающей процентной ставкой.

А.СОРОКИН уточнил, что в основу положена учетная ставка НБУ (7,75%) плюс фиксированная ставка. К примеру, на три года получить ипотеку можно будет под 12,75% годовых (учетная ставка НБУ плюс 5%), на пять лет – под 14,17% (учетная ставка НБУ плюс 7%), на семь лет – под 17,75% (учетная ставка НБУ плюс 10%).

Председатель набсовета банка оценивает данную программу в 30-40 млн. грн.

Он добавил, что все остальные условия, связанные с изучением кредитоспособности клиента, остаются неизменными.

В свою очередь управляющий директор компании по недвижимости ARPA Real Estate Михаил АРТЮХОВ, через которую реализуются квартиры в комплексе, отметил, что на сегодняшний день в первой очереди жилкомплекса «Печерский квартал» продано 56% квартир, в продаже осталась 101 квартира.

По его оценкам, с запуском данной программы продажи квартир в комплексе вырастут на 30-40%.

М.АРТЮХОВ отметил, что по данным мониторинга компании, 45% потенциальных покупателей, обращающихся в ЮЗТС, готовы инвестировать в строящееся жилье при условии, что дом готов на более чем 75%, доступности ипотечных программ, а также годовом доходе семьи в около 400 тыс. грн.

По исследованиям ARPA Real Estate, проведенным в августе т.г., на сегодня ипотечные программы предоставляют 20 банков, средний срок ипотеки составляет до 10 лет, процентные ставки – 19,99-25% годовых, первоначальный взнос – от 40% стоимости объекта.

Председатель наблюдательного совета девелоперской компании «Трест «Югозаптрансстрой» Владимир ГУСАКОВ сообщил, что первые три секции жилкомплекса компания планирует достроить в середине 2011 года вместо планируемого ранее декабря 2010 года.

«Мы не собираемся менять эти сроки, и обязательно выполним, тем более что для этого есть все условия, в том числе финансовые», - сказал он.

«Печерский Квартал» - это пятисекционный жилищно-офисный комплекс общей площадью 161,2 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрен подземный паркинг, детский сад на 90 мест. На первых этажах комплекса располагаются нежилые помещения.

Первая очередь жилкомплекса включает три секции площадью 18 тыс. кв. м на 200 квартир, а также детский сад на 90 мест.

Справка УНИАН. ПАО «Банк «Таврика» создано в 1991 году.

В 2009 году чистая прибыль ПАО «Банк «Таврика» составила 2,195 млн. грн., по итогам первого квартала 2010 года – 2,9 млн. грн.

Согласно данным банка, на 1 июля 2010 года его акциями владели: ЗАО «Крымспецсервис» (прямое участие – 7,3228%, опосредованное – 4,7952%), Александр БАКАЕВ (прямое участие – 5,0435%, опосредованное – 8,3327%), Анатолий КОБЕЦ (прямое участие – 4,6957%, опосредованное – 8,9034%).

Девелоперская компания "Трест "Югозаптрансстрой" (Киев) занимается строительством объектов промышленного и общественного назначения, жилищным строительством и строительством коммерческой недвижимости.