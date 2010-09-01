Тимофей Нагорный стал продюсером Мики Ньютон

Бизнесмен надеется, что с его помощью певица победит в национальном отборе «Евровидения» и будет представлять Украину на престижном европейском конкурсе

Отныне карьера Мики НЬЮТОН полностью зависит от бизнесмена Тимофея НАГОРНОГО. Он решил стать продюсером певицы, и готов помогать во всех проектах, в которых будет участвовать артистка. Самый первый на очереди – «Евровидение».

«Мне давно нравится творчество Мики, и мне захотелось ей помочь, - рассказал Тимофей НАГОРНЫЙ. - На днях у нас состоялись переговоры с бывшим продюсером певицы Юрием ФАЛЕСОЙ, я перекупил у него права на песни Мики и дальше буду помогать ей в работе».

По словам бизнесмена, он давно сотрудничает с певицей, которая всегда поддерживала благотворительные акции, которые он организовывал. «Вместе со мной она объездила многие украинские дома-интернаты, поддерживала ВИЧ-инфицированных детей Макеевки, встречалась с детьми-сиротами из Боярки, выступала на концертах, посвященных международному Дню защиты детей. Мой стиль работы очень близок ей по духу, поэтому я уверен в успехе нашей совместной работы», - сказал Т.НАГОРНЫЙ.

Такое положение вещей вполне устроило и саму певицу.

«Я верю, что наш тандем с Тимофеем Нагорным будет успешным. Мне очень нужен был человек, который помог бы мне достойно выступить на национальном отборе конкурса «Евровидение», - говорит Мика. - Я рада, что теперь мы одна команда, и сейчас для нас самое главное - одержать победу в финале. Руслан КВИНТА по просьбе Тимофея уже пишет мне новые песни, так что все только начинается».