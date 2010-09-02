Колесниченко заявляет, что сегодня практически невозможно придать статус государственного русскому языку в Украине

Киев. 2 сентября. УНИАН. Народный депутат Украины от фракции Партии регионов, председатель совета правозащитного общественного движения «Русскоязычная Украина» Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что сегодня технически и практически невозможно придать статус государственного русскому языку в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодня придать русскому языку статус государственного технически и практически невозможно», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, сегодня в Украине «нет закона о референдуме, а этот вопрос должен быть инициирован только через всеукраинский референдум». При этом он подчеркнул, что раздел Конституции, который определяет статус государственного языка «меняется только на референдуме».

В то же время В.КОЛЕСНИЧЕНКО сообщил, что коалицией подготовлен проект закона, которым предусмотрено предоставление русскому языку и другим языкам статуса регионального на конкретных территориях. По его словам, «если носителями того или иного регионального языка являются более 10% населения областей, городов или районов, то этот язык должен официально быть установлен как региональный». Он подчеркнул, что на данный момент этот законопроект по техническим причинам не может быть зарегистрирован в Верховной Раде Украины. По его словам, на сегодня в парламенте зарегистрировано ряд законопроектом, которые касаются вопроса о статусе русского языка. И альтернативный законопроект должен был быть зарегистрирован на протяжении 15 дней, но сегодня этот термин упущен. В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что представители коалиции ищут выход из ситуации и не исключает, что в ближайшее время парламент может внести изменения к закону о Регламенте ВР, которыми будет урегулировано данный вопрос.