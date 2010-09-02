Третьего сентября стартует конкурс «Выберем слоган Киева к Евро–2012!»

3 сентября 2010 года в 12.00 в помещении Киевской городской государственной администрации состоится пресс-конференция относительно объявления общегородского Конкурса «Выберем слоган Киева к Евро–2012!». Спикеры:

1. Александр Попов – первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации;

2. Анатолий Голубченко – заместитель главы Киевской городской государственной администрации;

3. Виталий Докаленко - Генеральный директор телеканала СИТИ, продюсер по собственному производству группы каналов «1+1»;

4. Вера Евдокимова – руководитель отдела маркетинга ДП «Адидас-Украина».

Киевская городская государственная администрация и телеканал СИТИ объявляют конкурс на лучший слоган для столицы Украины на период подготовки и проведения в Киеве финала Чемпионата Европы по футболу Евро–2012.

Главное управление КГГА по вопросам подготовки и проведения финала Чемпионата Европы по футболу Евро–2012 в Киеве призывает всех жителей и гостей столицы Украины принять участие в выборе слогана Киева к Евро–2012!.

Конкурс «Выберем слоган Киева к Евро–2012!» будет проходить с 03.09.10 по 12.09.10 года. На протяжении данного периода любой житель, гость столицы может устно или в письменном виде предложить вариант слогана для Киева на период подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу Евро–2012:

на сайте www.kmv.gov.ua; на сайте телеканала СИТИ www.citi-tv.kiev.ua; по телефонам (044) 496-27-88, (044) 490-35-46; по адресу: г. Киев, п-т. Московский, 21-А, телеканал СИТИ; записав на видео (по будням, с 14.00 до 16.00) по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, КГГА. Слоган Киева для Евро-2012 будет выбран в присутствии прессы из пяти наиболее креативных вариантов на специальном мероприятии путем голосования жюри с учетом количества баллов, полученных во время интернет-голосования на сайтах КГГА и СИТИ.

15 сентября 2010 года в главный офис УЕФА будет послан текст слогана Киева к Евро-2012.

Победитель конкурса «Выберем слоган Киева к Евро–2012» получит награду от спонсора компании ДП «Адидас-Украина». «Проведение Чемпионата Европы-2012 – это чрезвычайно важно событие как для всех украинцев, так и для жителей Киева и гостей столицы. Благодаря конкурсу на лучший слоган, каждый киевлянин имеет возможность приобщиться к европейскому футбольному празднику», - отметила руководитель отдела маркетинга ДП «Адидас-Украина» Вера Евдокимова.

Течение конкурса «Выберем слоган Киева к Евро–2012!» будет освещать главный медиапартнер проекта - телеканал СИТИ.

Генеральный директор телеканала СИТИ, руководитель департамента развлекательных проектов группы каналов «1+1» Виталий Докаленко убежден: «СИТИ сможет объединить талантливых и креативных киевлян: чиновников и рядовых столичных жителей, небезразличных к тому, какими словами, дорогами, гостиницами, стадионами встретит Киев Евро–2012. Но мы все знаем: «Сначала было Слово!», потому приобщайтесь к поиску слов, которые будут символизировать гостеприимство столицы Украины!».