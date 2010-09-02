«Олимпик Парк» благоустраивает территорию
В поселке продолжаются работы по благоустройству и сооружению коммуникаций.2 сентября – Киев. Возведение коттеджного комплекса «Олімпік-Park» под Киевом продолжается согласно плану. Об этом сообщает компания «Траверзбуд», строящая поселок совместно с девелоперской компанией «Европа».
В августе 2010 г. завершились гидравлические испытания водопровода. Протяженность сети водоснабжения составляет 10 км. Продолжается строительство сетей электропитания. Установлено 85 кабельных сборок. Завершено строительство ливневого канала на Берлинской и Парижской улице. Продолжается монтаж фасадных ограждений.
В ближайшее время начнется благоустройство Мадридской улицы и второй линии Парижской. До конца сентября 2010 года тут появятся асфальтированные проезды с бордюрным камнем, тротуары, фасадные ограждения.
Строительство поселка «Олимпик Парк» ведется с 2008 года. Мажоритарным акционером проекта является Николай Лагун.
*** Компания «Траверз-буд» создана в 2007 году. Основным направлением деятельности компании является комплексное развитие крупных загородных территорий: строительство коттеджных поселков и городов-спутников.
Николай Лагун – крупный украинский бизнесмен, основатель и владелец «Дельта-Банка».
В 2006 г. Николай Лагун стал лауреатом премии «Человек года» в номинации «Финансист года», а также победил в номинации «Потребительское кредитование» в рейтинге «ТОП-100. Лучшие ТОП- менеджеры Украины».
Председатель совета директоров Дельта Банка Николай Лагун стал победителем конкурса "Предприниматель года 2007" в Украине, а также победил в номинации "Быстрорастущий бизнес" на конкурсе, проводимом компанией "Ernst & Young".
За профессиональные достижения в 2010 году получил звание «Банкир года» по версии газеты «Бизнес».
Пресс-служба компании «Траверз-буд» тел. 8(044) 281-07-00 Геннадий Ермоленко,
тел. 8(044) 281-07-00
Геннадий Ермоленко,pr@olympic-park.com.ua