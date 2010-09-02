«Олимпик Парк» благоустраивает территорию

В поселке продолжаются работы по благоустройству и сооружению коммуникаций. 2 сентября – Киев. Возведение коттеджного комплекса «Олімпік-Park» под Киевом продолжается согласно плану. Об этом сообщает компания «Траверзбуд», строящая поселок совместно с девелоперской компанией «Европа».

В августе 2010 г. завершились гидравлические испытания водопровода. Протяженность сети водоснабжения составляет 10 км. Продолжается строительство сетей электропитания. Установлено 85 кабельных сборок. Завершено строительство ливневого канала на Берлинской и Парижской улице. Продолжается монтаж фасадных ограждений.

В ближайшее время начнется благоустройство Мадридской улицы и второй линии Парижской. До конца сентября 2010 года тут появятся асфальтированные проезды с бордюрным камнем, тротуары, фасадные ограждения.

Строительство поселка «Олимпик Парк» ведется с 2008 года. Мажоритарным акционером проекта является Николай Лагун.

*** Компания «Траверз-буд» создана в 2007 году. Основным направлением деятельности компании является комплексное развитие крупных загородных территорий: строительство коттеджных поселков и городов-спутников.

Николай Лагун – крупный украинский бизнесмен, основатель и владелец «Дельта-Банка».

В 2006 г. Николай Лагун стал лауреатом премии «Человек года» в номинации «Финансист года», а также победил в номинации «Потребительское кредитование» в рейтинге «ТОП-100. Лучшие ТОП- менеджеры Украины».

Председатель совета директоров Дельта Банка Николай Лагун стал победителем конкурса "Предприниматель года 2007" в Украине, а также победил в номинации "Быстрорастущий бизнес" на конкурсе, проводимом компанией "Ernst & Young".

За профессиональные достижения в 2010 году получил звание «Банкир года» по версии газеты «Бизнес».