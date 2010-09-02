При нынешнем финансировании ОПК через пять лет производить оружие в Украине будет некому – эксперт

Киев. 2 сентября. УНИАН. При сохранении нынешнего финансирования оборонной отрасли Украины, через 3-5 лет производить вооружения и военную технику в Украине будет просто некому.

Такое мнение высказал в ходе сегодняшней пресс-конференции в УНИАН, посвященной результатам Первого Всеукраинского Форума оборонной промышленности, Президент Ассоциации «Украинские оборонные технологии» (УОТ) Владимир ГРЕК.

По его словам, 2010-й год оказался крайне сложным для украинской оборонной промышленности. «С начала года предприятия ОПК получили из госбюджета только 11 млн. грн., тогда как в 2007 году, наиболее успешном для отечественного ОПК, к началу сентября было получено уже около 500 млн. грн. Уровень финансирования, которое обеспечивает в этом году Министерство финансов оборонной отрасли, абсолютно неудовлетворительный, так как согласно гособоронзаказу на 2010 год, государство заказало вооружений и техники почти на 600 млн. грн. В результате, можно говорить, что выполнение гособоронзаказа в этом году так и не началось», - сказал В.ГРЕК.

При этом он убежден, что причины недофинансирования являются не объективными, а субъективными. «Одной из главных проблем является тот факт, что 80% средств на выполнение оборонного заказа предусмотрено в специальном фонде Госбюджета, из которого средства в ОПК практически никогда не поступали. Министерство финансов сознательно проводит такую политику, которая не позволяет предприятиям ОПК выполнять государственную программу развития вооружения и военной техники», - убежден В.ГРЕК.

По его словам, время проведения Первого Всеукраинского форума оборонной промышленности было выбрано не случайно. «Форум проходил как раз в то время, когда формируется Государственный бюджет на 2011 год, и был призван донести проблемы оборонной отрасли до руководства страны. Участники форума обратились к Кабмину с просьбой обеспечить финансирование оборонного заказа на 2010 год в полном объеме и выделить для этого 540 млн. грн. Кроме того, мы предлагаем правительству предусмотреть в Госбюджете на 2011 год финансирование оборонной отрасли в размере 3,9 млрд. грн. Если в течении еще нескольких лет ситуация с финансированием оборонной отрасли не улучшится, уже чез 5 лет заказывать оружие в Украине будет просто не у кого», - подчеркнул президент УОТ.

В свою очередь, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин БАДРАК отметил, что ситуация в украинском ОПК такова, что по ряду направлений уже не приходится надеяться на возобновление работы. «Если вам скажут, что какие-то мероприятия позволят возродить потенциал отечественного ОПК, то я вам говорю, что наш ОПК уже никогда не будет таким, каким он был после развала СССР. Остались только отдельные очаги, в которых еще способны разрабатывать и производить высокотехнологичные вооружения и оборудование. Именно эти остаточные очаги и были продемонстрированы в ходе форума оборонной промышленности, который состоялся 31 августа в Киеве», - отметил В.Бадрак.

По его словам, подходы государства к финансированию и реформированию ОПК были и остаются неадекватными. «Они не позволяют надеяться на прекращение той стагнации, которая происходит сейчас в отрасли. В то же время, мы наблюдаем рост количества частных предприятий ОПК, которые выполняют государственный оборонный заказ, демонстрируя технологии, которые ранее могли освоить лишь государственные предприятия. Это, безусловно, является позитивным фактором. К примеру, частное предприятие «Адрон» производит системы противодействия высокоточному оружию, которые поставляются в страны НАТО. Другое частное предприятие «Телекарт-Прибор» смогло заменить своей продукцией всю линейку средств связи для украинской армии», - сказал В.БАДРАК.

Однако все это, по его словам, крайне редкие примеры успешной работы предприятий ОПК.

В ходе пресс-конференции были представлены результаты опроса, который проводился ЦИАКР и УНИАН с целью определить рейтинг наиболее динамично развивающихся предприятий ОПК. В опросе приняли участие около 40 экспертов, среди которых были военные аналитики, руководители негосударственных аналитических структур, бывшие чиновники силовых ведомств, представители негосударственных оборонно-промышленных и научно-промышленных структур.

По результатам опроса был составлен рейтинг из 10 предприятий ОПК, продемонстрировавших лучшую динамику развития в 2005-2010 годах. Первое место в рейтинге заняло Госпредприятие «Антонов», на втором - ЗАО «Мотор-Сич», третье место досталось Казенному предприятию «Научно-исследовательский центр кораблестроения».

Остальные позиции рейтинга заняли следующие предприятия: Казенное предприятие «Научно-помышленный комплекс «Искра» (4-е место); ГАХК «Топаз» (5-е место); Казенное предприятие «Харьковское конструкторское бюро им. Морозова» (6-е место); Государственное предприятие «Государственное конструкторское бюро «Луч» (7-е место); Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (8-е место); Государственное конструкторское бюро «Южное» (9-е место); ООО «Телекарт-Прибор» (10-е место).