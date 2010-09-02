23 сентября в кинотеатре «Киев» состоится национальная премьера проекта «МУДАКИ. Арабески»
«18 лет попыток создать украинское гражданское общество, привели к эпидемии социальной болезни – «мудацтва», которая передается не столько через украинский политикум или перекошенную экономическую модель, сколько от обывателя к обывателю»
Владимир Тихий, генеральный продюсер проекта
«МУДАКИ. Арабески» - это цикл разножанровых короткометражек, посвященных эпидемии социально-культурного нигилизма, охватившего украинское общество.
Инициативная группа молодых украинских режиссеров, не ищущая инвесторов и не надеющаяся на господдержку, заявляет о создании проекта нового украинского кино - программы короткометражек не для детей, которую условно можно назвать антиподом карамельного "Париж, я люблю тебя".
Проект «МУДАКИ. Арабески» - новое, БЕЗбюджетное артхаусное кино. Проект возник как вызов идейному застою в украинском кинопроизводстве.
Режиссеры снимают то, что хотят сами. Снимают об Украине, о наболевшем, без комплиментов и без купюр. Перед авторами, создающими картины для проекта, стоит только три ограничения - кино нужно снимать:
а) здесь (то есть в Украине);
б) сейчас (то есть не про козаков);
в) о простых людях (то есть - без влюбленных суперменов во всех смыслах этого слова).
В инициативную группу режиссеров вошли Владимир Тихий, Иван Тимшин, Мирослав Слабошпицкий, Анатолий Лавренишин, Вера Яковенко, Аксинья Курина, Роман Бондарчук и другие.
Проект снимается на базе бескорыстных и таких же идейных продакшн-студий "FilmToaster" и "CoffeePost".
Сопродюсером проекта выступает компания «Артхаус Трафик».
ПРОГРАММА
1. ГОВНО
5 мин
Режиссер: Владимир Тихий
В главной роли: Александр Игнатуша
«Специальный приз жюри» на Кинофестивале FF600 в Словакии
История о том, как досадная случайность может скрасить будничность существования.
2. ТАКСИ?!
15 мин
Режиссер: Вера Яковенко
В ролях: Петр Панчук, Кристина Синельник
Таксист подбирает трех пьяных развеселых девушек: по приезду две из них выходят из автомобиля, а третья остается ...
3. ТУПИК
5 мин
Режиссер: Иван Тимшин
В ролях: Александр Кобзар, Виталина Библиф, Андрей Павленко
Участник конкурсной программы BIAFF в Батуми
Он просыпается. Он голый. Он в поезде. А поезд в тупике.
4. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
11 мин
Режиссер: Юрий Ковалев
В ролях: Родион Прокопенко, Миша Глоба, Александр Фуртас, Татьяна Несвидоменко, Ася Прокопенко, Владимир Тихий, Юрий Ковалев
Одно письмо может перевернуть жизнь маленького человека.
5. ПЯТНИЦА
7 мин
Режиссер: Юлия Шашкова
В ролях: Артем Мартынишин, Андрей Петренко, Радислав Пономаренко
Пятница – лучшее время для развлечений.
6. РАНО УТРОМ (РЕКРЕАЦИИ)
8 мин
Режиссер: Владимир Тихий
В ролях: Ирма Витовская, Дмитрий Тубольцев, Владимир Миненко
Участник Кинофестиваля FF600 в Словакии
По отрывку из романа Юрия Андруховича
История о паре, которую преследует хулиган. Как в такой ситуации поступит настоящий мужчина?
7. УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПОСОБИЕ ДЛЯ МУДАКОВ
3 мин
Режиссеры: Анатолий Лавренишин, Дмитрий Коломойцев
Участник Фестиваля Dr. Mabuse в Барселоне
В советских школах существовала распространенная привычка дорисовывать интимные части тела портретам, содержащимся в учебниках.
8. ГЛУХОТА
11 мин
Режиссер: Мирослав Слабошпицкий
В ролях: Сергей Гаврилюк, Дмитрий Сокол, Александр Фомичев, Александр Семишкур
Участник конкурсной программы Международного Кинофестиваля в Берлине
«Специальный приз жюри» на Кинофестивале FF600 в Словакии
10 минут из жизни нескольких жителей школы-интерната для глухонемых в наше время.
9. МОЙ ДРУГ СЕРЕГА
5 мин
Режиссер: Иван Тимшин
В ролях: Кирилл Мышкин, Игорь Брызгунов, Роман Сенченко
Фильм о "настоящей дружбе", той, которая ничего не просит и ничего не требует взамен.
10. MMS
3 мин
Режиссер: Роман Бондарчук
В главной роли: Андрей Москаленко
История человека, очарованного загадочным ММС.
11. БАБУШКА
? мин
Режиссер: Юлия Шашкова
В главной роли: Вера Климовецкая
Короткий рассказ о беззащитности смерти и дерзости жизни.
12. ТРУСЫ
9 мин
Режиссер: Жанна Довгич
В ролях: Анатолий Ремизов, Олег Сияница, Никита Скоморохов
История о человеке, который позволил себе удовольствие хотя бы один вечер побыть самим собой. Ему это удалось, но мир устроен так, что за все надо платить. И порой – высокую цену.
13. КОНЧЕНАЯ
5 мин
Режиссер: Аксинья Курина
В ролях: Алена Алымова, Кирилл Бин, Виталина Библив
Бешеная краля ссорится с любовником. Услышит ли она слово Божье?
14. СВЕТА
7 мин
Режиссер: Владимир Тихий
В ролях: Сергей Малюга, Даниил Вулицкий, Антон Вулицкий
Коля отдыхает в стриптиз-клубе, и вдруг узнает в одной из танцовщиц свою давнюю знакомую Свету.
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Денис Иванов, продюсер
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Саша Ковалева, пресс-атташе
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