23 сентября в кинотеатре «Киев» состоится национальная премьера проекта «МУДАКИ. Арабески»

«18 лет попыток создать украинское гражданское общество, привели к эпидемии социальной болезни – «мудацтва», которая передается не столько через украинский политикум или перекошенную экономическую модель, сколько от обывателя к обывателю»

Владимир Тихий, генеральный продюсер проекта

«МУДАКИ. Арабески» - это цикл разножанровых короткометражек, посвященных эпидемии социально-культурного нигилизма, охватившего украинское общество.

Инициативная группа молодых украинских режиссеров, не ищущая инвесторов и не надеющаяся на господдержку, заявляет о создании проекта нового украинского кино - программы короткометражек не для детей, которую условно можно назвать антиподом карамельного "Париж, я люблю тебя".

Проект «МУДАКИ. Арабески» - новое, БЕЗбюджетное артхаусное кино. Проект возник как вызов идейному застою в украинском кинопроизводстве.

Режиссеры снимают то, что хотят сами. Снимают об Украине, о наболевшем, без комплиментов и без купюр. Перед авторами, создающими картины для проекта, стоит только три ограничения - кино нужно снимать:

а) здесь (то есть в Украине);

б) сейчас (то есть не про козаков);

в) о простых людях (то есть - без влюбленных суперменов во всех смыслах этого слова).

В инициативную группу режиссеров вошли Владимир Тихий, Иван Тимшин, Мирослав Слабошпицкий, Анатолий Лавренишин, Вера Яковенко, Аксинья Курина, Роман Бондарчук и другие.

Проект снимается на базе бескорыстных и таких же идейных продакшн-студий "FilmToaster" и "CoffeePost".

Сопродюсером проекта выступает компания «Артхаус Трафик».

ПРОГРАММА

1. ГОВНО

5 мин

Режиссер: Владимир Тихий

В главной роли: Александр Игнатуша

«Специальный приз жюри» на Кинофестивале FF600 в Словакии

История о том, как досадная случайность может скрасить будничность существования.

2. ТАКСИ?!

15 мин

Режиссер: Вера Яковенко

В ролях: Петр Панчук, Кристина Синельник

Таксист подбирает трех пьяных развеселых девушек: по приезду две из них выходят из автомобиля, а третья остается ...

3. ТУПИК

5 мин

Режиссер: Иван Тимшин

В ролях: Александр Кобзар, Виталина Библиф, Андрей Павленко

Участник конкурсной программы BIAFF в Батуми

Он просыпается. Он голый. Он в поезде. А поезд в тупике.

4. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

11 мин

Режиссер: Юрий Ковалев

В ролях: Родион Прокопенко, Миша Глоба, Александр Фуртас, Татьяна Несвидоменко, Ася Прокопенко, Владимир Тихий, Юрий Ковалев

Одно письмо может перевернуть жизнь маленького человека.

5. ПЯТНИЦА

7 мин

Режиссер: Юлия Шашкова

В ролях: Артем Мартынишин, Андрей Петренко, Радислав Пономаренко

Пятница – лучшее время для развлечений.

6. РАНО УТРОМ (РЕКРЕАЦИИ)

8 мин

Режиссер: Владимир Тихий

В ролях: Ирма Витовская, Дмитрий Тубольцев, Владимир Миненко

Участник Кинофестиваля FF600 в Словакии

По отрывку из романа Юрия Андруховича

История о паре, которую преследует хулиган. Как в такой ситуации поступит настоящий мужчина?

7. УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПОСОБИЕ ДЛЯ МУДАКОВ

3 мин

Режиссеры: Анатолий Лавренишин, Дмитрий Коломойцев

Участник Фестиваля Dr. Mabuse в Барселоне

В советских школах существовала распространенная привычка дорисовывать интимные части тела портретам, содержащимся в учебниках.

8. ГЛУХОТА

11 мин

Режиссер: Мирослав Слабошпицкий

В ролях: Сергей Гаврилюк, Дмитрий Сокол, Александр Фомичев, Александр Семишкур

Участник конкурсной программы Международного Кинофестиваля в Берлине

«Специальный приз жюри» на Кинофестивале FF600 в Словакии

10 минут из жизни нескольких жителей школы-интерната для глухонемых в наше время.

9. МОЙ ДРУГ СЕРЕГА

5 мин

Режиссер: Иван Тимшин

В ролях: Кирилл Мышкин, Игорь Брызгунов, Роман Сенченко

Фильм о "настоящей дружбе", той, которая ничего не просит и ничего не требует взамен.

10. MMS

3 мин

Режиссер: Роман Бондарчук

В главной роли: Андрей Москаленко

История человека, очарованного загадочным ММС.

11. БАБУШКА

? мин

Режиссер: Юлия Шашкова

В главной роли: Вера Климовецкая

Короткий рассказ о беззащитности смерти и дерзости жизни.

12. ТРУСЫ

9 мин

Режиссер: Жанна Довгич

В ролях: Анатолий Ремизов, Олег Сияница, Никита Скоморохов

История о человеке, который позволил себе удовольствие хотя бы один вечер побыть самим собой. Ему это удалось, но мир устроен так, что за все надо платить. И порой – высокую цену.

13. КОНЧЕНАЯ

5 мин

Режиссер: Аксинья Курина

В ролях: Алена Алымова, Кирилл Бин, Виталина Библив

Бешеная краля ссорится с любовником. Услышит ли она слово Божье?

14. СВЕТА

7 мин

Режиссер: Владимир Тихий

В ролях: Сергей Малюга, Даниил Вулицкий, Антон Вулицкий

Коля отдыхает в стриптиз-клубе, и вдруг узнает в одной из танцовщиц свою давнюю знакомую Свету.

ООО «АРТХАУС ТРАФИК»

Тел.: (044) 503 78 60

Факс: (044) 503 78 46

04071 г.Киев, ул. Константиновская 19, оф. 27

Денис Иванов, продюсер

E-mail: producer@arthousetraffic.com

Саша Ковалева, пресс-атташе

Моб.: 099 4 800 444

E-mail: press@arthousetraffic.com