Мэр Николаева считает Капацыну эффективным начальником Николаевского порта

Мэр Николаева Владимир Чайка считает Василия Капацыну эффективным начальником Николаевского морского торгового порта и призывает дать предприятию нормально работать.

Об этом сообщает сайт Морские бизнес-новости Украины.

31 августа в эфире передачи "Добрый вечер" на телеканале "Нис-ТВ" мэр Николаева В.Чайка в ответ на вопрос о ситуации в Николаевском порту отметил, что НМТП является одним из крупнейших налогоплательщиков города и его как градоначальника беспокоит ситуация, сложившаяся там в последнее время.

"Я бы не хотел, чтобы на коллектив предприятия давила моральная сторона. Такого еще не было, чтобы проверка работала 2 месяца и еще продолжает работать. Моя позиция такова: есть нарушения закона - дайте его губернатору, дайте его в правоохранительные органы. Нет - дайте коллективу работать спокойно и развиваться".

"Команда Капацыны отработала по привлечению инвестиций, с согласия депутатов горсовета в порту построены ряд терминалов: рыбный терминал, комплекс по переработке щепы, активно строится терминал по зерну".

"Порт даже в советское время не перерабатывал таких рекордных объемов грузов как в последние годы - это все благодаря инициативе начальника порта Капацыны Василия Николаевича", - сказал мэр.

"Министерство транспорта не может предоставить грузопоток и не дает воспользоваться ни причальными стенками, ни профессионалами", - добавил В.Чайка.