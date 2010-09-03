Всеукраинский конкурс детского рисунка «Мечты о путешествии»

Ежегодный конкурс детского рисунка «Мечты о путешествии» внедрен в 2008 году по случаю его объявления Годом туризма в Украине по инициативе туристической фирмы «Спутник». Цель конкурса: развитие изобразительных способностей детей и популяризация намерений юных конкурсантов передать через рисунок свое виденье туристических путешествий.

Условия конкурса: К участию в конкурсе допускаются без ограничений все желающие дети школьного возраста.

Тематическая направленность – воплощение в рисунке детской мечты о путешествии.

Размеры рисунка 40 см х 60 см.

Рисунки могут быть выполнены неограниченными способами рисования.

Работы на конкурс принимаются по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 57 (к. 104).

Итоги конкурса подведет независимая комиссия.

Авторы работ–победителей награждаются специальными призами туристической фирмы «Спутник» и Киевского городского Дома учителя.

Лучшие работы будут экспонироваться в выставочных залах Музея современного изобразительного искусства Украины по адресу: г. Киев, ул. Глыбочицкая, 17.

Соорганизаторы конкурса: Киевский городской Дом учителя и Музей современного изобразительного искусства Украины. За это время его участниками стали более 400 детей дошкольного и школьного возраста города Киева и областей Украины, которые представили на конкурс свыше 500 картин. Работы участников традиционно выставляются для просмотра в помещении Дома учителя. Летом в 2010 г. в их распоряжение был предоставлен Музей современного изобразительного искусства Украины.

* * * Туристическая фирма «Спутник» - туроператор Украинской республиканской системы «Спутник», которая начала свою деятельность в 1958 году. Основные направления работы «Спутника» - международный и внутренний туризм, а также специализированы туры для детей и молодежи. Тел.: +38 (044) 230-92-00 факс: +38 (044) 230-92-02 Адрес: г. Киев, ул. Владимирская, 57 (офис 104). e-mail: info@sputnik-ukraine.ua

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