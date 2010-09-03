Журналисты и владельцы "5 канала" переподписали соглашение о взаимопонимании

Киев. 3 сентября. УНИАН. Сегодня состоялось предподписание соглашения о взаимопонимании между представителями журналистского коллектива “5 канала” и его владельцами.

Церемония состоялась в агентстве УНИАН. В ней приняли участие шеф-редактор и председатель редакционного совета "5 канала" Владимир МЖЕЛЬСКИЙ, генеральный директор "5 канала" Иван АДАМЧУК и председатель наблюдательного совета "5 канала" Петр ПОРОШЕНКО.

Комментируя это событие, П.ПОРОШЕНКО заметил, что соглашение было заключено между коллективом телеканала и владельцами еще в 2003 году и является отражением основных принципов взаимоотношений. "Мы делаем это публично, открыто, и думаю, эта практика будет продолжена", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он выразил надежду, что пример "5 канала" мог бы быть полезным для других СМИ, в первую очередь, телеканалов, что дало бы им возможность тоже обеспечить прозрачность отношений между владельцами и коллективами.

В то же время, касаясь событий вокруг частот вещания, П.ПОРОШЕНКО заверил, что "5 канал" использует все возможные законодательные рычаги для того, чтобы отстоять частоты для своего вещания.

Также председатель наблюдательного совета телеканала сообщил, что владельцы приняли решение увеличить инвестиции в канал, в частности, уже в ноябре открыть собственный павильон для вещания и изготовления программ. По убеждению П.ПОРОШЕНКО, это укрепит независимость “5 канала” и повысит качество его программ.

Кроме того, по его инициативе начался диалог с журналистским коллективом, "чтобы пригласить его в круг владельцев продюсерского центра".

Отвечая на вопрос, действительно ли владельцам телеканала представители власти предлагали его продать, П.ПОРОШЕНКО сказал: "Мне непосредственно представители власти не предлагали продать канал".

На уточняющий вопрос, когда и при каких условиях он бы согласился на это, П.ПОРОШЕНКО сказал: "Когда у журналистского коллектива будет достаточно средств выкупить его у владельцев".