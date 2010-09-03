Завтра в центре Киева состоится акция "Выборы без выбора"

Киев. 3 сентября. УНИАН. Завтра о 12.00 в Киеве на Майдане Незалежности возле Главпочтамта общественные организации "Гражданское движение Олега Рябоконя", "Киевляне, объединяемся", "Созащита" и "Украинское юридическое общество" проведут акцию "Выборы без выбора", направленную против ограничения права принимать участие в выборах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил Олег РЯБОКОНЬ.

По его словам, организаторы и участники акции составили обращение к Президенту Украины, представителям всех ветвей власти с требованием как можно скорее внести ряд изменений в законодательство о выборах.

В частности, авторы обращения настаивают на том, что избранными должны быть лишь те кандидаты, за которых отдано больше всего голосов, независимо от места в партийных списках.

Также в обращении содержатся требования: предоставить внепартийным гражданам реальную возможность самовыдвижения на любую выборную государственную должность; создать прозрачный и действенный механизм лишения мандатов депутатов, которые не выполняют обещания перед избирателями; запретить внесение изменений в избирательную систему менее чем за год до проведения следующих выборов.

Комментируя эти требования, председатель ОО "Украинское юридическое общество" Олег БЕРЕЗЮК отметил, что в случае реализации существующего законодательства избранными будут “те, кого хотят политические партии”, а граждане будут лишены права избирать тех, кого они хотят видеть своими представителями. В результате, заявил О.БЕРЕЗЮК, в Украине ничего не изменится.