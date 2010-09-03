Выставка «Мир Динозавров» в Киеве откроется 10 сентября

Открытие выставки «Мир Динозавров» в Печерском ландшафтном парке (Певческое поле) переносится на 10 сентября. Это международный проект, который проходит в больших городах Евросоюза и впервые представлен в Киеве. Более 10 миллионов зрителей в разных уголках Европы уже посетили выставку, теперь экспонаты смогут осмотреть киевляне и гости столицы.

На протяжении двух месяцев (сентября-октября) посетители выставки смогут увидеть 62 экспоната динозавров, воспроизведенных в натуральную величину на основе последних научных исследований. На территории парка площадью в 4 гектара на Печерских холмах поселяться Стегозавры, Диплодоки, Трицератопсы, Археоптериксы, естественно, величественный Тиранозавр и другие доисторические рептилии. В парке будут представлены экспонаты триасового, юрского, мелового периодов. Размеры экспонатов поражающие: до 6 метров в высоту, длина некоторых – до 23 метров.

Выставка начинает работать 10 сентября с 10.00. Уже в первый день работы выставки предусмотрено проведение конкурсов, конструирования гигантского LEGO-Тиранозавра - наибольший в Украине динозавр из LEGO и многообразных аттракционов для детей.

Также посетители смогут:

- узнать о древних рептилиях из захватывающего рассказа экскурсовода;

- принять участие в раскопках «остатков» динозавров;

- осмотреть экспозицию доисторических окаменелостей, где будут представлены: единственный скелет настоящего динозавра в Украине, челюсть мамонта, трилобиты, аммониты, мозазавры, рыбы, и тому подобное.

- развлечься на аттракционах;

- сфотографироваться с экспонатами;

- выиграть или купить интересные подарки и сувениры.