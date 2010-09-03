Выставка «Мир Динозавров» в Киеве откроется 10 сентября
Открытие выставки «Мир Динозавров» в Печерском ландшафтном парке (Певческое поле) переносится на 10 сентября.Это международный проект, который проходит в больших городах Евросоюза и впервые представлен в Киеве. Более 10 миллионов зрителей в разных уголках Европы уже посетили выставку, теперь экспонаты смогут осмотреть киевляне и гости столицы.
На протяжении двух месяцев (сентября-октября) посетители выставки смогут увидеть 62 экспоната динозавров, воспроизведенных в натуральную величину на основе последних научных исследований. На территории парка площадью в 4 гектара на Печерских холмах поселяться Стегозавры, Диплодоки, Трицератопсы, Археоптериксы, естественно, величественный Тиранозавр и другие доисторические рептилии. В парке будут представлены экспонаты триасового, юрского, мелового периодов. Размеры экспонатов поражающие: до 6 метров в высоту, длина некоторых – до 23 метров.
Выставка начинает работать 10 сентября с 10.00.Уже в первый день работы выставки предусмотрено проведение конкурсов, конструирования гигантского LEGO-Тиранозавра - наибольший в Украине динозавр из LEGO и многообразных аттракционов для детей.
Также посетители смогут:
- узнать о древних рептилиях из захватывающего рассказа экскурсовода;
- принять участие в раскопках «остатков» динозавров;
- осмотреть экспозицию доисторических окаменелостей, где будут представлены: единственный скелет настоящего динозавра в Украине, челюсть мамонта, трилобиты, аммониты, мозазавры, рыбы, и тому подобное.
- развлечься на аттракционах;
- сфотографироваться с экспонатами;
- выиграть или купить интересные подарки и сувениры.
Время работы выставки - с 10.00 до 20.00 ежедневно с 10 сентября по 31 октября 2010 года. Приглашаем представителей СМИ на Певческое поле на открытие выставки 10 сентября 2010 года. Если Вас интересует информация о процессе монтажа (с возможностью побывать на площадке), просьбы сообщить организаторам выставки по ниже указанным номерам телефонов. Тел. для аккредитации: (044) 353-25-01, 096-464-22-81.
Приглашаем представителей СМИ на Певческое поле на открытие выставки 10 сентября 2010 года.
Если Вас интересует информация о процессе монтажа (с возможностью побывать на площадке), просьбы сообщить организаторам выставки по ниже указанным номерам телефонов.
Тел. для аккредитации: (044) 353-25-01, 096-464-22-81.