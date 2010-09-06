Огромные инвестиции в школу. Ажиотаж!

Владимир Спиваковский: «Запахло большими деньгами. Как я и предсказывал ранее, как только система образования предложит какой-то стоящий «продукт», в неё польются реки огромных инвестиций».

В последние дни разгораются споры о том, какие учебники теперь будут – книжные или электронные. Для одних – это прогрессивное реформирование школьных процессов, а для других – грандиозный передел рынка. Цена вопроса пять миллиардов долларов. Поводом стал скандальный шум о том, как быть – при ненапечатанных учебниках для 10 класса. Их, несмотря на некоторую неподготовленность, решили выложить в интернете.

Это была вынужденная, но оказавшаяся благотворной артподготовка. Потому что тут же правительственными лидерами были презентованы нет-буки, букридеры (они же читалки), е-буки, i-буки, ноут-буки, моноблоки, обыкновенные компьютеры, i-pad’ы, i-pod’ы. Теперь рай будет для изготовителей (поставщиков) гаджетов, программного обеспечения, периферийных устройств, контентных дисков, специальной мебели, кадров инженеров, программистов и совершенно иной системы переобучения учителей.

Конфликта интересов не избежать, ведь до сих пор этот бизнес был монопольно полиграфическим. Представляете, лишатся работы те, кто связан с производством бумаги, её перевозками, издательства, типографии.

Неясно, как там сошлись звёзды, но Украина неожиданно перехватила инициативу, даже у России. Она не только стала сама изготовлять букридеры (украинско-тайваньское СП) и договорилась о поставке нет-буков Apple. Самое главное, что именно в Украине родился изобретённый нашим соотечественником известным ученым Владимиром Спиваковским первый в мире Гипермаркет Знаний, который выложен на портале www.xvatit.com, и без которого все эти нет-буки и букридеры – пустые игрушки. Ведь нужен прорыв не только в использовании электроники на уроках, но и в передовом качественном контенте.

Пессимисты и консерваторы говорят, что у букридеров много недостатков, а нет-буки дороги и лишены защиты от вандализма, что дети рискуют зрением, а страна лишними тратами на закупки и ремонты. На самом деле, электронную технику закупить-то можно, тем более что президент Украины включил этот проект в перечень Национально приоритетных. Но вот готовы ли учителя к таким судьбоносным трансформациям? Не будут ли саботировать?

А в это время бизнесмены вовсю готовятся сделать несколько пилотных проектов, таких, какие, например, реализуются в киевском лицее Гранд, где школьникам не только роздали самые лучшие нет-буки, но и все учителя филигранно владеют интернетным инструментарием. Пока Россия увязла в дискуссиях, Запад сговорчив, а китайцы опустили цены на эти гаджеты до $78 – самое время для отрыва.

Ситуация на рынке электронных книг, i-pаd’ов и нет-буков неожиданно стала «взрывной». На что экстренно отреагировал портал www.xvatit.com и готов предоставить ошеломляющую картину того, что происходит сейчас на этом рынке.

Полное исследование можно посмотреть на странице http://xvatit.com/it/it_rassled/