12 сентября под Киевом состоится Православный международный фестиваль духовно-патриотической песни

Киев. 6 сентября, УНИАН. 12 сентября в селе Степок Обуховского района Киевской области состоится 1-й Православный международный фестиваль духовно-патриотической песни “Душа моя, Душа моя...” под девизом ”Вера, Честь и Мужество через поколение» по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН директор по вопросам связей этого мероприятия Александра РУСАЛОВСКАЯ, фестиваль пройдет под благословением Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА в день памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Она проинформировала, что в фестивале примут участие представители Украины, России и Беларуси. “Победа в Великой Отечественной войне является общей радостью для трех народов, и поэтому этот фестиваль проводится в день памяти святого князя Александра Невского, который является защитником нашей Руси”, - сказала А.РУСАЛОВСКАЯ.

“Организуя это мероприятие, мы хотели затронуть такие важные темы настоящего, как патриотизм, вера, духовность нашей молодежи. Мы также хотим привлечь внимание общества к социальным проблемам”, - добавила А.РУСАЛОВСКАЯ.

Перед началом фестиваля пройдет Божественная Литургия в храме православной девы Иулиании Ольшанской. Открытие фестиваля состоится в 12.00. Кроме конкурсантов - певчих коллективов и исполнителей из Украины, России и Беларуси - в программе примут участие хор Киевской духовной семинарии и академии, народная артистка Украины Валентина СТЕПОВАЯ, певица Анастасия ПРИХОДЬКО, православный певец Валерий МАЛЫШЕВ, кинорежиссеры Татьяна ЯЦЫНА и Василий КИБА, оркестр МВД Украины. В галерее фестиваля будут представлении работы известных и молодых скульпторов, в частности братьев ОЗЮМЕНКО, художников, иконописцев и фотохудожников.

Для детей в рамках фестиваля будут проведены мастер-классы по вышивке бисером, традиционной вышивке, по изготовлению сувениров.

Организаторами фестиваля выступили, в частности, Православное сестринство Св. княжны Иулиании Ольшанской, Ассоциация ветеранов внутренних войск МВД Украины, Афгано-Чернобыльское братство “Побратимы”.

“Проведение этого фестиваля повысит авторитет военно-патриотического воспитания и внутренних войск, а также выявит новые таланты, которые смогут выступать на большой сцене”, - сказал на пресс-конференции председатель Ассоциации ветеранов внутренних войск МВД Украины, полковник Георгий ФЕДОРЧУК.

Председатель Православного сестринства, директор первого Православного международного фестиваля духовно-патриотической песни “Душа моя, Душа моя...”, матушка Галина МАКОВЕЙ отметила, что целью фестиваля является сохранение исторических, культурных и духовных традиций, содействие развитию самодеятельного, в частности песенного творчества среди православных, ветеранских и молодежных организаций и отдельных исполнителей.

“Целью фестиваля является также осознание православно-патриотических взглядов на жизнь, весомость опыта старшего поколения для успешного существования и развития современного общества”, - добавила Г.МАКОВЕЙ.

На фестиваль приглашены представители украинской власти, в частности депутаты Верховной Рады, министры.