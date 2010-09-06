«Газета по-киевски» начинает новую рекламную кампанию со старым слоганом

6 сентября стартовала новая рекламная кампания общественно-политической ежедневной «ГАЗЕТЫ ПО-КИЕВСКИ» под слоганом «КРАЩА ГАЗЕТА НАЙКРАЩОГО МІСТА». «… Слоган не нов, он уже использовался в рекламных кампаниях 2007-2008 годов, но вернуться к нему нас побудили наши же читатели, - рассказывает директор по маркетингу «Медиагруппы «ПрессЦЕНТР» Оксана Маляренко. - Мы проводили этой зимой около 20 фокус-групповых интервью с читателями «Газеты по-киевски» и других ежедневных газет, и один из вопросов, который мы обсуждали: «С чем ассоциируется у вас «Газета по-киевски», чем она отличается от других ежедневных общественно-политических газет»? Ответ был практически однозначен: «Это газета нашего ГОРОДА, это ГОРОДСКАЯ газета».

Цель рекламной кампании – закрепление имиджа ГОРОДСКОЙ газеты.

В рекламной кампании использованы массовые носители:

- наружная реклама на 50 биллбордах;

- ротация ролика на плазменных мониторах на 33 станциях метрополитена;

- реклама в городском транспорте (бегущие строки в 130 автобусах);

- реклама в 315 точках продажи прессы (киоски «Союзпечати»)

- ротация имиджевого 20-секундного рекламного ролика на ТВ-каналах Новый, ICTV, СИТИ, 5 канал;

- ротация 20 секундных анонсирующих роликов на радиостанциях ХИТ-ФМ, Русское, Авторадио, Эра.

Также в рамках осенней рекламной кампании будет выпущено десять спецвыпусков «Газеты…» общим тиражом 2 млн. экз.