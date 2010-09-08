Будущие кандидаты в мэры объединились в общественную организацию для защиты демократических выборов

Киев. 8 сентября. УНИАН. Потенциальные кандидаты в мэры областных центров объединились в общественную организацию для защиты демократических выборов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер ОО «Качество жизни», будущий кандидат в мэры Одессы Алексей ГОНЧАРЕНКО.

По его словам, потенциальные кандидаты в мэры разных городов Украины, объединенные в Ассоциацию региональных лидеров, будут сотрудничать между собой, чтобы во время выборов избежать применения административного ресурса против себя. Он заметил, что это не политический проект, и не представляет ни одну из партий. “Мы все представляем интересы жителей наших регионов, и мы объединились, чтобы решать проблемы наших регионов – путем обмена опытом, практикой. Во время выборов – путем поддержки друг друга и защиты честных, демократических выборов”, - подчеркнул он.

А.ГОНЧАРЕНКО подчеркнул, что ассоциация планирует регулярно информировать общественность, в том числе с помощью общенациональных СМИ, о ходе избирательной кампании в регионах. “О тех нарушениях, которые могут иметь место, о тех фактах давления, которые могут иметь место, и думаю, что такая информация будет полезной для всей страны, и для наших городов в частности”, - отметил потенциальный кандидат в мэры Одессы.

Лидер ОО «Общественный Форум Ивано-Франковска», потенциальный кандидат в мэры Ивано-Франковска Юрий СОЛОВЕЙ отметил, что очень важно, чтобы к власти в регионах пришли молодые люди, которые больше занимались бы конкретными проблемами города, чем политикой. Потому он надеется, что объединение молодых региональных лидеров поможет эффективнее защищать права его членов в ходе избирательной кампании. “В действительности, цель наша простая, и заключается в том, чтобы каждый в нашей стране имел право избирать и быть избранным, и, собственно, на это право и на реализацию этой цели направлены наши усилия”, - отметил он.

Также, по его словам, целью ассоциации является приведение к власти на местах молодых лидеров, “которые не будут заниматься вещами, разъединяющими страну, а будут решать проблемы, которые являются похожими во всех регионах... проблемы дорог, домов”.

Ю.СОЛОВЕЙ выразил убеждение, что это объединение региональных лидеров станет примером для других, что, даже имея противоположные взгляды на те или иные вопросы, можно объединяться и путем диалога решать все дискуссионные вещи.

Рассказали участники пресс-конференции и о проблемах в регионах, с которыми они уже столкнулись как потенциальные кандидаты. В частности, лидер ОО «Харківські сузір’я», потенциальный кандидат в мэры Харькова Андрей БЕЛОГРИЩЕНКО сообщил, что встретился со значительными трудностями не только с размещением рекламы в харьковских СМИ, но и с возможностью быть выдвинутым от той или иной партийной организации. Он утверждает, что, как только партийная организация заявляет о готовности поддержать его кандидатуру, у нее сразу появляются проблемы с перерегистрацией организации в городе. В частности, так произошло, по его словам, с харьковской организацией “Единый центр”.

Он считает, что парламент должен запретить органам Минюста проводить перерегистрацию партий или ее региональных структур во время избирательной кампании. А.БЕЛОГРИЩЕНКО также убежден, что необходимо обязать местные управления юстиции принимать к сведению изменения в партийных организациях, а не выполнять “функции жандармерии” - контроля над внутренней деятельностью партий. Также, по его словам, существующая ситуация дает возможность манипулировать партийными структурами на местах, вплоть до роспуска, что автоматически влечет снятие кандидатов от партии с выборов.

А.БЕЛОГРИЩЕНКО надеется, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, как гарант Конституции, вмешается в эту ситуацию, поручив Генеральной прокуратуре проверить факты незаконного отказа в перерегистрации партийных организаций местными управлениями юстиции накануне выборов и будет инициировать внесение вышеупомянутых поправок в украинское законодательство.

Кроме того, участники пресс-конференции отметили, что намерены обратиться к В.ЯНУКОВИЧУ с требованием обеспечить проведение демократических выборов в стране и призвать международные организации активно освещать местные выборы.