Новости рынка недвижимости

Рынок недвижимости за последние три-четыре месяца демонстрирует ряд положительных тенденций, свидетельствующих о его окончательном выходе из периода застоя.

Как известно, интерес покупателей к новому жилью постоянно увеличивается, что вызывает активный рост продаж квартир, особенно на столичном рынке. По мнению экспертов, срабатывает эффект отложенного спроса – люди, пережившие кризис, снова готовы вкладывать деньги в новые квартиры, ведь, как и раньше, жилье остается наиболее надежным вариантом инвестирования денежных средств.

Основными факторами, влияющими на выбор новой квартиры, сегодня являются качество работы застройщиков и их надежность, выражающаяся в гарантиях достройки дома. Стоит отметить, что качественного нового жилья уже вскоре может на всех желающих не хватить, что отчасти связано с приостановившейся деятельностью многих строительных компаний в период кризиса. Подобный дефицит стимулирует постепенный рост цен на жилье, который, скорее всего, будет происходить и в дальнейшем.

На фоне последних событий продолжает активные строительные работы компания «НБК». На завершающую стадию вышло строительство двух секций дома №26 жилого комплекса «Парковый» на бульваре Кольцова, 14. Сдача планируется на конец этого года. Напомним, что первая секция была введена в эксплуатацию в марте 2010 года. Также были возобновлены работы по дому №35, сдача планируется на второй квартал следующего года. Продолжаются работы по домам №33 – сдача в конце этого года, и №34.

НБК держит свои обещания и верит, что ее будущее и будущее всего рынка недвижимости будет радужным.