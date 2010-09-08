Педагоги Киевской области призывают Президента прекратить произвол чиновников региона в образовательной сфере

Киев. 8 августа. УНИАН. Педагоги Киевской области призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить произвол чиновников региона в образовательной сфере.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профкома Киевского областного института последипломного образования педагогических кадров (г. Белая Церковь) Валерий РУЖИЦКИЙ.

Он обнародовала открытое обращение коллектива Киевского областного института последипломного образования педагогических кадров к главе государства, в котором отмечается, что сегодня происходит разрушение системы образования Киевской области, а учителей “выбрасывают на улицу”.

Ректор Інститута, председатель ОО "Освітянська трибуна" Наталия КЛОКАРЬ рассказала, что накануне первого сентября областные чиновники от образования решили разрушить признанный в Украине и за границей Киевский областной институт повышения квалификации учителей.

В частности, она сообщила, что одиннадцать лет на одной площади успешно сосуществовали институт последипломного образования и гуманитарно-педагогический колледж, который не имел статуса юридического лица и считался структурным подразделением института. Н.КЛОКАРЬ заметила, что в августе Киевское областное управление образования заявило, что у института и колледжа неупорядочены номера кодов бюджетного финансирования. На основе этого 17 августа Киевский областной совет принял решение о размежевании института и колледжа на две отдельные структуры. Н.КЛОКАРЬ отметила, что такая ситуация может привести к полному закрытию этих образовательных заведений, поскольку распределение имущества, а, главное, помещений, может привести к тому, что, в соответствии с условиями лицензирования заведений образования, учебных площадей для двух заведений не хватит, и они потеряют лицензии.

“Закрытие института может привести к разрушению системы повышения квалификации учителей Киевской области”, - подчеркнула Н.КЛОКАРЬ.

Она рассказала о встрече с председателем Киевской ОГА Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ, который обещал разобраться в ситуации, и создал даже для этого комиссию, но на следующий день после беседі в институт приехали работники управления образования и стали требовать документы на помещения, в которых расположены институт и колледж.

В обращении к Президенту, которое подписали более 150 сотрудников Института , подчеркивается, что разрушение системы образования Киевской области началось еще в 2005 году, когда на должность начальника Киевского областного управления образования был назначен «не по профессиональным способностям, а по так называемой «политической целесообразности» Виктор БУТНИК”.

«У нас есть много примеров бездарности этого руководителя, но последним проявлением его амбиций и той «каплей, которая переполнила чашу» нашего терпения, стало уничтожение двух успешных заведений образования области - Киевского областного института последипломного образования педагогических кадров и гуманитарно-педагогического колледжа, который существует в структуре института уже более одиннадцати лет”, - говорится в обращении.

Педагоги считают причины закрытия областного института безосновательными и надуманными, “поскольку они легко опровергаются Бюджетным кодексом Украины и демонстрируют несостоятельность БУТНИКА В.Г. принимать конструктивные управленческие решения. Он даже не хотел слышать о других вариантах упорядочения вопроса, которые дают возможность сохранить целостность заведения”.

Педагоги замечают, что среди других причин они видят и коррупционные признаки. “Земельный участок площадью 2,5 га, на котором расположен областной институт, находится в самом центре города Белая Церковь и является очень привлекательным для потенциальных застройщиков”, - говорится в обращении.

Учителя замечают, что в случае закрытия института и колледжа «на улицу» могут быть выброшены сотни сотрудников, которые “успешно выполняют свою работу, а учителя Киевской области останутся без института повышения квалификации, который есть в каждой области Украины, и не удивительно, что ситуация с разрушением областного института сегодня всколыхнула всех педагогов Киевской области, и тысячи учителей открыто возмущаются действиями чиновника”.

«Уважаемый Виктор Федорович! Просим Вашего вмешательства для того, чтобы прекратить этот произвол, и требуем увольнения БУТНИКА В.Г. с занимаемой должности”, - пишут работники сферы образования Киевской области в своем обращении.