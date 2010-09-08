“Единый Центр” планирует учесть результаты праймериз при формировании списков партии на местных выборах

Киев. 8 сентября. УНИАН. Партия “Единый Центр” планирует учесть и использовать результаты праймериз при формировании списков партии на местных выборах и выдвижении кандидатов на должности городских председателей региональными партийными организациями.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из лидеров “Единого Центр” Игорь ПОПОВ.

Он рассказал, что с 3 по 7 сентября партия проводила открытое предварительное голосование за кандидатов от партии на местных выборах. По словам И.ПОПОВА, всего на праймериз были выдвинуты свыше 4 тысяч кандидатов. Из них около 75% кандидатов были от “Единого Центра”, остальные – беспартийные и члены других политических сил, представители общественных организаций, лидеры местных общин.

Один из лидеров ЕЦ отметил, что каждый желающий мог поддержать своего кандидата, проголосовав за него только один раз на официальной Интернет-странице партии. 7 сентября партия провела всеукраинский День голосования: в общественных местах по всей стране были оборудованы почти тысяча специальных пунктов для голосования бюллетенями.

Подводя итоги голосования, И.ПОПОВ рассказал, что в целом в голосовании за открытые списки “Единого Центра” приняли участие почти 100 тысяч граждан по всей стране, из них почти 40 тысяч через Интернет и почти 60 тысяч в палатках 7 сентября. Наиболее активными в голосовании стали Хмельницкая, Ивано-Франковска и Закарпатская области.

И.ПОПОВ заметил, что фамилии кандидатов, получивших наибольшую поддержку в своих регионах, мало что говорят киевским экспертам. Появление многих из них на лидерских позициях по результатам голосования стала неожиданностью даже для активистов “Единого Центра”. По словам И.ПОПОВА, это засвидетельствовало, что праймериз является реальным инструментом делегирования наиболее достойных представителей каждой общины в органым местной власти.

Представитель ЕЦ в то же время отметил, что партия выступает против того, чтобы механизм праймериз был включен в избирательное законодательство как общеобязательная норма. “По нашему мнению, предварительное голосование за открытые списки партий должно стать в первую очередь осознанной необходимостью для партий, положить начало политической традиции и укрепить фундамент политической культуры в стране”, – сказал И.ПОПОВ.