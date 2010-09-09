«Газета нашего района» меняет свою сеть дистрибуции

Начало нового бизнес-сезона для бесплатной городской еженедельной рекламно-информационной «Газеты нашего района» ознаменовалось реорганизацией системы распространения. Кроме утренних часов, теперь газета будет распространяться еще и в вечернее время - кто не успел взять ее по пути на работу или живет в отдалении от метро, могут получить свежий номер у промоутера вечером – по пути домой.

Также, помимо традиционных каналов дистрибуции, газета теперь распространяется вместе с другими подписными изданиями по офисам Киева (c газетой «Все о бухгалтерском учете»). Расширена и собственная сеть стоек, которые отныне располагаются в 30 крупных офисных центрах Киева.

В утренние часы пик, кроме традиционного распространения через промоутеров на станциях метро, теперь делается акцент на раздаче газеты на крупных перекрестках в автомобильных пробках.

Также издание читают посетители сетевых ресторанов домашней кухни «Два гуся» и «Академия трапезная», паба «Натюрлих» и кафе «ЖарПица».

Еженедельно распространяемый тираж одного номера составляет 150 тыс. экз. Главная функция «Газеты нашего района» – информирование киевлян о локальных новостях – событиях в разных районах столицы, а также предоставление полезной информации о жизни города за неделю.

«Реорганизация сети распространения нацелена в первую очередь на качественные изменения в составе аудитории газеты. Промоутерская же раздача в метро и в пробках хороша тем (в отличие от распространения по почтовым ящикам, которую используют другие бесплатные газеты), что «Газету нашего района» берут только те люди, кому это действительно нужно и интересно, кто ее давно знает», - комментирует предпринятые действия директор по маркетингу Медиагруппы «ПрессЦЕНТР» Оксана Маляренко.

Напомним, что «Газета нашего района» до 2008 года распространялась по районам Киева исключительно через собственную сеть стоек. Сейчас в столице насчитывается более 2100 точек и офисов, где можно получить «Газету нашего района».