Александра Николаенко больше не будет заниматься организацией конкурса «Мисс Украина Вселенная»

Киев. 9 сентября. УНИАН. Владелец конкурса «Мисс Украина Вселенная» Александра НИКОЛАЕНКО больше не будет заниматься его организацией, но останется владельцем лицензии на проведение конкурса.

Об этом сама А.НИКОЛАЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я остаюсь владельцем лицензии, но в связи с тем, что я живу в США и мое время полностью посвящено сыну, у меня нет возможности заниматься конкурсом «Мисс Украина Вселенная», - сказала она.

По словам А.НИКОЛАЕНКО, начиная с этого года, она не будет иметь отношения к организации конкурса «Мисс Украина Вселенная».

А.НИКОЛАЕНКО уверена, что команда, которая много лет работала вместе с ней над проведением конкурса «Мисс Украина Вселенная», сможет справиться сама.

Она также сообщила, что проведением «Мисс Украина Вселенная» будет теперь заниматься директор конкурса Анна ФИЛИМОНОВА.

Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли она вмешиваться в вопросы, связанные с проведением конкурса «Мисс Украина Вселенная», А.НИКОЛАЕНКО ответила утвердительно.

В свою очередь, А.ФИЛИМОНОВА сообщила, что эта новость была для нее «достаточно неожиданной». По ее словам, пока рано говорить о дате и месте проведения следующего конкурса.

Присутствующая на пресс-конференции третья вице-мисс конкурса «Мисс Вселенная-2010» Анна ПОСЛАВСКАЯ, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, сказала, что ей поступает ряд предложений о сотрудничестве.

В свою очередь А.НИКОЛАЕНКО отметила, что А.ПОСЛАВСКОЙ поступило предложение со сотрудничестве из США.

«Есть конкретные предложения относительно Анны, есть одно ведущее агентство, которое хочет заключить контракт с нами. Мы планируем ее приезд в Нью-Йорк в октябре для проведения переговоров. Когда будут конкретные результаты, то мы обязательно сообщим», - отметила А.НИКОЛАЕНКО.

Кроме того, по ее словам, А.ПОСЛАВСКАЯ рассматривает предложение стать лицом одного из всемирно известных брендов часов.

На вопрос, какой она видит себя в будущем, А.ПОСЛАВСКАЯ ответила: «Я постараюсь реализовать все шансы, которые мне дает судьба. В будущем вижу себя счастливой женщиной».

Справка УНИАН. «Мисс Украина Вселенная-2010» А.ПОСЛАВСКАЯ заняла 4-е место на 59-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который прошел в Лас-Вегасе 23 августа.