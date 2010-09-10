Председатель набсовета «Стайки-керамик» заявляет о попытке незаконного отчуждения у предприятия 41 га земли

Киев. 10 сентября. УНИАН. Чиновники районной администрации Кагарлыкского района Киевской области предпринимают попытки незаконного отчуждения земельного участка площадью 41 га, принадлежащего ОАО «Стайки-керамик».

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил председатель наблюдательного совета ОАО «Стайки-керамик» Игорь МАЦКЕВИЧУС.

По его словам, «Стайки-керамик» владеет территорией в 41 га согласно действующему законодательству, на основании горного отвода. За участок платится земельный налог.

Как отметил И.МАЦКЕВИЧУС, в конце 2005 года предприятие разработало проект создания на отведенном участке историко-туристического комплекса «Наследие». Соответствующее предложение о строительстве комплекса было направлено в Кагарлыкскую райадминистрацию.

«Проектом предусматривается привлечение 30 млн. евро инвестиций, создание 150-200 дополнительных рабочих мест, кардинальное увеличение отчислений в бюджет Кагарлыкского района», - сообщил И.МАЦКЕВИЧУС.

Однако, по его словам, районные власти пытаются отобрать землю ОАО «Стайки-керамик» в интересах третьей стороны. «На нашем участке незаконно проводят геодезические работы с целью подготовки строительства зернового терминала», - добавил И.МАЦКЕВИЧУС.

Он также сообщил о передаче Кагарлыкской райадминистрацией части территории «Стайки-керамик» под индивидуальные садовые участки.

В связи с незаконными, по его мнению, действиями местных органов власти И.МАЦКЕВИЧУС обратился с открытым письмом к Президенту Украину Виктору ЯНУКОВИЧУ.