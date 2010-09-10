МИД не направил официальное приглашение наблюдателям ОБСЕ на местные выборы в Украине, заявляют в КИУ

Киев. 10 сентября. В Комитете избирателей Украины выражают озабоченность фактом, что Министерство иностранных дел не направило официальное приглашение миссии наблюдателей ОБСЕ для работы на местных выборах в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он выразил уверенность, что международные наблюдатели, как и ранее, будут работать в ходе кампании по местным выборам в Украине.

“Но выборы были назначены очень быстро. И уважаемым, серьезным миссиям нужно определенное время для подготовки, нахождения финансирования. А таким миссиям, как ОБСЕ, еще и официальное приглашение от Министерства иностранных дел”, - отметил эксперт.

По информации А.ЧЕРНЕНКО, по состоянию на сегодняшний день – за день до начала избирательной кампании – такое приглашение МИД Украины в ОБСЕ не передал.

“Сейчас они или забыли, а мы еще месяц назад напоминали, или это сознательное нежелание приглашать, в частности ОБСЕ, на эти выборы”, - допустил председатель КИУ.

Он также отметил, что “даже если это приглашение сегодня-завтра появится, ОБСЕ так быстро не сможет быстро организовать полноценную миссию”.

Председатель Комитета избирателей Украины также призвал как можно больше иностранных и международных институтов, дипломатических представительств в Украине принять участие в наблюдении за местными выборами в Украине.