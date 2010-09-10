КИУ указывает на значительные недостатки и противоречия в законе о местных выборах, которые могут негативно повлиять на избирательную кампанию

Киев. 10 сентября. УНИАН. В Комитете избирателей Украины предостерегают, что имеющиеся недостатки и противоречия закона о местных выборах будут иметь значительное негативное влияние на ход избирательной кампании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

“Принятый Верховной Радой Закон “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов” не отвечает общепринятым международным стандартам и традиции проведения избирательных процессов Украине. Внесенные 30 августа изменения в закон о местных выборах сняли лишь несколько противоречивых норм, но не решили ряд других серьезных проблем”, - заявил он.

Так, согласно заключению экспертов КИУ, установленная этим законом смешанная пропоционально-мажоритарная избирательная система ограничила возможности местных лидеров и локальных групп активистов влиять на ход местной избирательной кампании.

“Партизация” местных выборов является недемократической практикой, поскольку деятельность представителей местного самоуправления на уровне городов и районов не имеет политической окраски. Доминирование политических партий оставило за пределами избирательного процесса значительные социальные и профессиональные группы населения, что будет негативно влиять на качество работы местных органов власти”, - считает А.ЧЕРНЕНКО.

Также, по мнению экспертов КИУ, принятый закон устанавливает неравные условия для субъектов избирательного процесса по вопросам, касающимся формирования избирательных комиссий. “Законом нивелируются принципы пропорциональности представительства кандидатов и политических партий в избирательных комиссиях, вводятся субъективные принципы отбора членов комиссий и распределения среди них руководящих должностей, нарушаются основы коллегиальности при принятые избирательными комиссиями своих решений”, - заявляют в КИУ.

Кроме того, А.ЧЕРНЕНКО констатировал, что “закон наделяет Центральную избирательную комиссию излишними полномочиями по осуществлению территориальными комиссиями своих полномочий, что угрожает политизацией их работы на местных выборах”. Учитывая опыт предыдущих кампаний, избирательные споры должны решаться через механизмы правосудия, а не подмениваться регулированием ЦИК.

“На организацию очередных местных выборов законом отводится очень мало времени, что, с учетом функциональной нагрузки на ЦИК и территориальные избирательные комиссии, вряд ли положительно повлияет на качество подготовки и проведения выборов”, - заявил А.ЧЕРНЕНКО.

В то же время в КИУ отмечают, что закрытые партийные списки и отсутствие самовыдвижения на местных выборах не позволило провести полноценный отбор кандидатов на должности в местные органы самоуправления. “Использование элементов системы “праймериз”, которое не было урегулировано законодательством, имело большее отношение к электоральным технологиям, чем к процессу определения территориальными общинами свои лидеров”, - считает А.ЧЕРНЕНКО.

Среди других недостатков закона о местных выборах эксперт отметил недостаточное обеспечение прозрачности информации о кандидатах, ненадлежащее использование возможностей Государственного реестра избирателей и несовершенное и ограниченное законодательное регулирование участия общественных организаций в наблюдении за избирательным процессом.