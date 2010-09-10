Юристы заявляют о необходимости разработать четкий механизм взыскания долгов с клиентов финучреждений

Киев. 10 сентября. УНИАН. Юристы заявляют о необходимости разработать четкий механизм взыскания долгов с клиентов банков и кредитных союзов.

Как отметил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат, президент ОО «Лига защиты прав человека» Игорь ГОДЕЦКИЙ, финучреждения необходимо обязать раскрывать своим клиентам все условия кредитных соглашений.

Кроме того, юрист настаивает на введении четкой системы контроля за тем, какие операции проводятся с вкладами клиентов финучреждений. Также для избежания увеличения выплат по кредитам в связи с повышением курса доллара относительно гривни И.ГОДЕЦКИЙ советует клиентам финучреждений подавать иски о переводе валютного кредита в гривневый по курсу на момент оформления кредита.

Одной из проблем для должников глава координационного совета Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша Надежда» Федор ОЛЕКСЮК считает продажу банками долгов клиентов коллекторским компаниям без уведомления самих должников о таких операциях.