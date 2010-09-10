“БЮТ-Батькивщина” требует возбудить уголовное дело против Азарова и отправить его в отставку

Киев. 10 сентября. УНИАН. Парламентская фракция “БЮТ-Батькивщина” требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отправить в отставку премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и возбудить против него уголовное дело за причастность к возможным коррупционным действиям с недвижимостью.

Об этом народный депутат от “БЮТ-Батькивщины” Виктор ШВЕЦ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.ШВЕЦА, от обратился к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ и генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой отреагировать на публикации в средствах массовой информации относительно возможной причастности Н.АЗАРОВА к коррупционным действиям с недвижимостью. В частности, в обращении В.ШВЕЦ ссылается на публикацию в одном из интернет-изданий, в которой “приводятся многочисленные факты и доказательства совершения коррупционных действий бывшим председателем ГНА, а ныне премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ”.

Народный депутат заметил, что требует от генпрокурора немедленно возбудить уголовное дело против главы правительства и начать расследование этого уголовного дела.

“Мы являемся свидетелями того, что премьер-министр одной из наибольших стран подозревается в осуществлении серьезных коррупционных действий”, - сказал В.ШВЕЦ.

Он отметил, что в любой цивилизованной стране после таких обвинений главу правительства должны были бы уволить с должности.

“Во всяком случае, против него начали бы серьезные проверки, и на период проверок он был бы отстранен от выполнения своих полномочий. Но надлежащей реакции со стороны власти и правоохранительных органов нет”, - сказал народный депутат.

В.ШВЕЦ напомнил, что, согласно статье 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения, которые были сделаны и обнародованы в прессе о совершении преступления, являются основанием для возбуждения уголовного дела.

Народный депутат также заметил, что в своем обращении к Президенту Украины просит немедленно дать поручение генпрокурору возбудить уголовное дело против Н.АЗАРОВА.

“Вчера Президент, когда был на заседании Совета регионов, сказал, что он поотбивает руки, и эти руки больше ничего не будут красть. Так мы, исходя из лозунгов Президента ЯНУКОВИЧА, даем ему сейчас возможность реализовать этот свой лозунг и поотбивать руки. Пусть он начнет отбивать эти руки у премьер-министра Украины”, - сказал народный депутат.

Кроме того, он добавил, что фракция “БЮТ-Батькивщина” будет инициировать рассмотрение Верховной Радой вопроса об отставке Н.АЗАРОВА с должности главы правительства.

“Все надлежащие проекты постановлений об отставке АЗАРОВА будут нами подготовлены и зарегистрированы в ВР в ближайшее время”, - сказал В.ШВЕЦ.