Компания «Рубин» рассчитывает в 2011 году войти в тройку лидеров рынка расходных материалов в Украине

Киев. 14 сентября. УНИАН. Компания «Рубин», являющаяся эксклюзивным поставщиком в Украину расходных материалов ТМ ColorWay, рассчитывает в 2011 году войти в тройку лидеров рынка расходных материалов в Украине.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании «Рубин» Игорь ГАСАЕНКО.

«В планах компании – расширение ассортимента и повышение качества продукции, развитие программ поддержки дилеров и партнеров. В 2011 году мы планируем вывести ТМ ColorWay в тройку лидеров украинского рынка расходных материалов», – сказал он. По его словам, на сегодняшний день компания, работающая на рынке 3 года, водит в пятерку лидеров.

По данным И.ГАСАЕНКО, за первое полугодие текущего года компания увеличила объемы продаж на 36%, а по итогам 2010 года планируется их рост на 54%.

Он также сообщил, что количество розничных точек продаж компании уже превысило 1100, а до конца этого года их количество планируется довести свыше 1200. «Мы планируем быть представлены во всех региональных сетях Украины», – сказал И.ГАСАЕНКО.

По его словам, компания занимается развитием авторизованных сервисных центров, которых на сегодняшний день открыто 15, а до конца года планируется открыть еще десять таких центров.

Справка УНИАН. Под ТМ ColorWay выпускаются фотобумага к струйным принтерам, картриджи и чернила к струйным принтерам, системы непрерывной подачи чернил, картриджи и тонера к лазерным принтерам, чистящие средства для оргтехники, оптики и пр.