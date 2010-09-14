В Ассоциации региональных лидеров убеждены, что попытки сфальсифицировать местные выборы удастся пресечь

Киев. 14 сентября. УНИАН. Лидер общественной организации «Качество жизни», представитель Ассоциации региональных лидеров, потенциальный кандидат в мэры Одессы Алексей ГОНЧАРЕНКО убежден, что попытки сфальсифицировать местные выборы удастся пресечь.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Я убежден, что попытка сфальсифицировать выборы будет, поскольку намного легче кого-то назначить, чем действительно дать возможность людям избрать себе власть», - отметил А.ГОНЧАРЕНКО. Он не сомневается, что «найдутся люди, у которых будут чесаться руки это сделать, но я так же уверен, что мы сможем им по этим рукам дать».

По словам А.ГОНЧАРЕНКО, главной задачей местных выборов этого года является смена политических поколений. «Сегодня необходимо вливать новую кровь в украинскую политику, сегодня необходимо осуществлять смену лиц в политике, и начаться это может только с регионов», - подчеркнул он.

А.ГОНЧАРЕНКО уверен, что по результатам выборов в регионах появятся новые молодые политики, которые будут иметь новые подходы к решению местных проблем, что положительно отразится на качестве жизни людей.

В свою очередь, лидер ОО «Общественный Форум Ивано-Франковска», потенциальный кандидат в мэры Ивано-Франковска Юрий СОЛОВЕЙ отметил, что люди устали от «политиканов, от одних и тех же лиц, которые они наблюдают по телевидению, а реальной связи с этими людьми на уровне регионов, городов, они практически не имеют».

По его словам, сегодня к власти должны прийти люди, для которых на первом месте будут проблемы региона, а не выполнение партийных указаний сверху.

«То, что мы представляем общественные организации, и то, что сегодня мы объединяем наши усилия, это как раз ответный шаг, доказывающий необходимость прихода на уровне наших городов, регионов новых людей, которые хорошо знают проблемы территорий, и знают, как их решать», - подчеркнул потенциальный кандидат в мэры Ивано-Франковска.

Ю.СОЛОВЕЙ отметил, что единственная возможность провести в политику молодых политиков - это местные выборы. «А сегодня мы видим, что в большинстве украинских городов родились новые лидеры, не те, кто много говорит, а которые реальными своими действиями показывают, что можно решать те или иные проблемы», - сказал он.

Лидер ОО «Харківські сузір’я», потенциальный кандидат в мэры Харькова Андрей БИЛОГРИЩЕНКО высказал надежду, что объединение молодых политиков в Ассоциацию даст возможность привести к власти людей, которые действительно хотят работать на благо своих родных городов и которым доверяют местные общины.

«Если городская власть будет избрана с нарушениями, и, как следствие, не будет пользоваться доверием, то никакие реформы не будут осуществлены», - отметил он.

А.БИЛОГРИЩЕНКО заявил, что на сегодняшний день власти Харькова нарушают демократические принципы, осуществляют давление на СМИ, запрещают размещение рекламы и т.д. «Если не будет вмешательства Президента Украины, то на местном уровне могут быть серьезные нарушения, и выборы из демократических превратятся в «выборы-назначение», - сказал он.

В свою очередь, А.ГОНЧАРЕНКО отметил, что проблемы неравного доступа потенциальных кандидатов к СМИ существуют и в Одессе. «Сегодня мы видим на экранах города засилье одной или двух позиций, и больше ничего. К сожалению, большинство каналов города являются собственностью одной или двух олигархических групп, которые принимают участие в политической борьбе…», - отметил он.

А.БИЛОГРИЩЕНКО высказал надежду, что ситуация будет изменена. «Мы рады, что Президент выступил с обращением к местным органам самоуправления, чтобы выборы прошли демократично, и надеемся, что ситуация изменится к лучшему», - отметил потенциальный кандидат в мэры Харькова.